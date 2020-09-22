　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園市桃園區南門市場附近時，突然失控撞上路旁停放的5輛汽機車，路人也被波及倒地受傷，事發後警方將路人送醫急救，肇事者經酒測後酒測值為零，林男辯稱為閃躲從車陣中竄出的路人才會撞上路旁停放車輛，警方將調閱路旁監視器釐清肇事責任歸屬。

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近時，為閃避路人不慎撞上路旁5輛汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近時，為閃避路人不慎撞上路旁5輛汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近，路人突然從車陣中竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近，路人突然從車陣中竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友今天上午在臉書《桃園人桃園事、生活》粉絲專頁貼文，「南門市場側門1名阿伯被汽車撞飛... 」引發網友熱議，桃園警分局與消防局接獲報案後趕往現場，發現67歲黃姓男子在桃園區中山路南門市場前發生車禍，肇事的33歲林姓男子則撞上路旁停放的1輛轎車與4輛機車，其中路人黃姓男子倒地受傷，有後腦血腫、手肘擦傷等傷勢，所幸意識清楚，送醫治療後暫無生命危險。

▲桃園市林姓男子22日開車經過桃園區南門市場附近，為閃避路人撞上路旁5輛汽機車，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子22日開車經過桃園區南門市場附近，為閃避路人撞上路旁5輛汽機車，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，黃姓男子從南門市場走出隨即穿越中山路，林姓男子開車由中山路往三民路方向，林男疑似閃避黃男往右偏撞上路旁停放汽機車，但黃也被轎車側身碰上倒地，後腦與手肘部分受傷，警方為2人進行酒測值，酒測值均為零，黃男聲稱被轎側身撞倒，林男則辯稱就是因為閃躲黃男才撞上路旁汽機車，堅持未撞到黃男。

桃園警分局已針對這起交通事故調閱監視畫面，釐清真正肇事責任，同時呼籲民眾勿隨意穿越馬路，汽機車駕駛則應禮讓行人，以免發生意外。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

►小倆口同居她控房東性侵！事後續租男友被矇鼓裡...真相怪怪的

►懷疑遭女移工設計仙人跳　桃園男到工廠大門丟汽油桶下場曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
吳宗憲寫給小鬼的歌首公開！摟KID忍淚唱「必須有你」網哭爆
快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！
秋分後周四鋒面報到轉濕涼　降雨熱區出爐
消失演藝圈6年　爆乳女星從通告藝人變「身價上億CEO」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！

內湖黑心養護所髒亂如回收場！里長多次檢舉仍營業...一把火奪2命

獲立院許可前3立委押候審室惹議　法學教授：這不是關而是程序

男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話討拍意外曝「也跟表哥做過」

影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

萬華日曬房裝詭異手錶...她一進門嚇壞！男員工認了：滿足慾望

內湖養護所大火傷勢曝！2死者「全身100%2度灼傷」…1人80%灼傷命危

養護所奪2命！冷血老闆見起火沒報警只想逃…顧家犬也燒成狗屍

小三控正宮逼墮胎！討「15萬營養費」：不用坐月子？她一句話嗆爆

台男聯手大陸駭客盜錄台灣節目　上百頻道轉傳追劇APP

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！

內湖黑心養護所髒亂如回收場！里長多次檢舉仍營業...一把火奪2命

獲立院許可前3立委押候審室惹議　法學教授：這不是關而是程序

男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話討拍意外曝「也跟表哥做過」

影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

萬華日曬房裝詭異手錶...她一進門嚇壞！男員工認了：滿足慾望

內湖養護所大火傷勢曝！2死者「全身100%2度灼傷」…1人80%灼傷命危

養護所奪2命！冷血老闆見起火沒報警只想逃…顧家犬也燒成狗屍

小三控正宮逼墮胎！討「15萬營養費」：不用坐月子？她一句話嗆爆

台男聯手大陸駭客盜錄台灣節目　上百頻道轉傳追劇APP

交通黑暗期來了！和美污水下水道工程正式啟動　需750工作天

呆萌鬆獅跳高高咬毛巾　下秒落空「整顆肉球墜機」笑翻網

林志玲驚傳住院！　林爸曝不知情：連她住哪間醫院都不知道

印媒聲稱：印軍過去20天佔領邊境「6座山頭」　解放軍3度佔領失敗

雙北危老案量大噴發　新北最小基地只有14.8坪

台股大跌149點摜破月線失守12700點關卡　金管會分析3原因造成

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！　摟著KID忍淚唱「必須有你」…網哭爆

中共軍機頻頻越過海峽中線　鄭文燦：這就是霸凌台灣的表現

金鐘紅毯備行頭　王令麟親赴眼鏡行「3D掃瞄」挑墨鏡

在家開趴！屁孩汪興奮跑跳「拆了客廳」　網驚：以為是廢墟

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是至親」

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／內湖公車釀1死1傷！　駕駛認了吸毒

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

即／內湖某養護所嚴重火警！3老人命危搶救中

實習師發現學生廁所愛愛　偷拍畫面猥褻女學生

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

更多熱門

相關新聞

在北市過斑馬線　「汽車大多會讓」吸共鳴

在北市過斑馬線　「汽車大多會讓」吸共鳴

看到黃燈號誌、路上有行人，其實都應該停等和禮讓，但台灣很多駕駛反而是「闖快」，常讓路人倍感威脅。不過，就有網友在PTT的Gossiping表示，他發現在台北市中山區、大安區要過斑馬線，很常會被汽車禮讓，但一離開比較市中心的地方，就不太會被讓，忍不住問卦「有沒有台北市的汽車基本上都會讓路人？」

交通大執法！雲林開2936張罰單...這2種佔9成8

交通大執法！雲林開2936張罰單...這2種佔9成8

不爽被按喇叭開嗆！下秒遭熊貓瘋狂5爆擊

不爽被按喇叭開嗆！下秒遭熊貓瘋狂5爆擊

狂喊「杜賓」被無視　路人超問號

狂喊「杜賓」被無視　路人超問號

頂湳公墓「詭影攔車」爆議論！廟公現身了

頂湳公墓「詭影攔車」爆議論！廟公現身了

關鍵字：

路人車陣竄出撞路旁5輛汽機車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面