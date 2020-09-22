影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園市桃園區南門市場附近時，突然失控撞上路旁停放的5輛汽機車，路人也被波及倒地受傷，事發後警方將路人送醫急救，肇事者經酒測後酒測值為零，林男辯稱為閃躲從車陣中竄出的路人才會撞上路旁停放車輛，警方將調閱路旁監視器釐清肇事責任歸屬。

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近時，為閃避路人不慎撞上路旁5輛汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子22日上午開車行經桃園區南門市場附近，路人突然從車陣中竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友今天上午在臉書《桃園人桃園事、生活》粉絲專頁貼文，「南門市場側門1名阿伯被汽車撞飛... 」引發網友熱議，桃園警分局與消防局接獲報案後趕往現場，發現67歲黃姓男子在桃園區中山路南門市場前發生車禍，肇事的33歲林姓男子則撞上路旁停放的1輛轎車與4輛機車，其中路人黃姓男子倒地受傷，有後腦血腫、手肘擦傷等傷勢，所幸意識清楚，送醫治療後暫無生命危險。

▲桃園市林姓男子22日開車經過桃園區南門市場附近，為閃避路人撞上路旁5輛汽機車，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，黃姓男子從南門市場走出隨即穿越中山路，林姓男子開車由中山路往三民路方向，林男疑似閃避黃男往右偏撞上路旁停放汽機車，但黃也被轎車側身碰上倒地，後腦與手肘部分受傷，警方為2人進行酒測值，酒測值均為零，黃男聲稱被轎側身撞倒，林男則辯稱就是因為閃躲黃男才撞上路旁汽機車，堅持未撞到黃男。

桃園警分局已針對這起交通事故調閱監視畫面，釐清真正肇事責任，同時呼籲民眾勿隨意穿越馬路，汽機車駕駛則應禮讓行人，以免發生意外。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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