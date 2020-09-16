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阿瑪勒中士拔管！漢光翻艇重創...「回來親我」 幼子心願成空

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▲阿瑪勒．道卡度16日上午因多重器官衰竭身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲阿瑪勒．道卡度16日上午因多重器官衰竭身亡。（圖／翻攝自家屬臉書）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

海軍陸戰隊7月3日在高雄左營進行聯合登陸作戰操演時，發生翻覆意外，造成上士陳志榮、上兵蔡博宇落海死亡，而中士阿瑪勒‧道卡杜在加護病房搏命76天，16日上午病情急轉直下，家屬同意放棄急救。稍早，阿瑪勒‧道卡杜的家屬和孩子也抵達醫院，等待檢察官相驗後，遺體將移靈回屏東圓滿館。

▲阿瑪勒．道卡度家屬抵達醫院。（圖／記者吳世龍攝）

▲阿瑪勒．道卡度家屬抵達醫院。（圖／記者吳世龍攝）

阿瑪勒‧道卡杜中士在16日凌晨突然出現心律不整、心室顫動，合併多重器官衰竭，醫護人員全力搶救，並緊急通知家屬到院，家屬和4個孩子到院後同意氣切，上午9點40分離世。目前阿瑪勒‧道卡杜中士遺體仍在國軍高雄總醫院左營分院等待檢察官相驗，家屬也在院內等待，也包括僅2歲大的小孩。

稍早，阿瑪勒‧道卡杜的姊夫在臉書寫下，「別說，不要難過、不要悲傷、不要哭泣、不要流淚，先讓我們痛哭，就讓我們悲慟，為我們禱告，使我們得力，使我們剛強，感謝所有關心我們的朋友們！阿瑪勒 道卡度，今早帶著大家的祝福，安息了！」

▲中士阿瑪勒．道卡都孩子們寫下祈福卡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼中士阿瑪勒．道卡杜的幼子寫下祈福卡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲中士阿瑪勒．道卡都孩子們寫下祈福卡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

阿瑪勒在加護病房進行治療時，小朋友曾寫下祈福卡，「我在等你回來親親我吶！我在等你回來抱抱我吶！我在等你回來看我唱歌跳舞吶！你要快快好起來喔！我們等你回來唷！爸比加油…」、「為了我們；你要加油，為了我們：早世康復，為了你：我們會乖乖聽話，所以你要趕快回來，我們會等你」如今這些溫暖的話語再也喚不回親愛的爸爸了。

▲中士阿瑪勒．道卡都孩子們寫下祈福卡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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