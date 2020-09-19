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快訊／台南二仁溪橋舢舨翻覆　3漁民落水...穿救生衣仍1死1傷

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▲台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中郭姓男子送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中郭姓男子送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，19日上午9時許，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中64歲陳姓男子輕傷，47歲郭姓男子無生命跡象，由救護車送台南市立醫院急救，惟仍搶救無效宣告不治，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中郭姓男子送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於19日上午9時許據報，位在台南、高雄交界處的南區二仁溪橋發生舢舨翻覆事件，馬上派出灣裡、德興消防分隊4車7人前往搶救，高雄市消防局也派茄萣分隊2車5人在場搶救。

▲台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中郭姓男子送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員於9時37分發現溺者，並將溺者拉上岸，其中64歲陳姓子輕微嗆傷、左中指及無名指撕裂傷，經給氧人意識清醒，包紮後由德興消防分隊救護車送成大醫院救治，另1名溺者47歲郭姓男子無生命跡象，救護人員現場施以CPR急救，由灣裡消防分隊救護車送台南市立醫院搶救。

▲台南市南區二仁溪橋、與高雄市交界處，傳出舢舨翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，將2名漁民搶救上岸，其中郭姓男子送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，海巡署19日上午轉報台南市南區二仁溪橋（與高雄市交界）有舢舨翻覆，船上有3人落海，通報高雄市119，再由高雄市消防局通報台南市消防局；現場有舢舨翻覆3人落海，其2人自行游上岸。1人無恙，1名陳姓男子輕微擦傷送成大醫院就治無大礙；另1名郭姓男子有穿救生衣，漂流在海面上，溺者由台南市消防局人員拉上岸，但人已OHCA，消防人員現場CPR急救，同步由灣裡消防分隊救護車送台南市立醫院搶救。經醫院急救團隊搶救約30分鐘，仍回天乏術不治身亡。目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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