沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

▲虎尾農工特地印製校園美景明信片讓孩子們書寫傳達對國中時期老師的思念、感謝及祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「教育如苦澀回甘的品茗，奉獻如化作春泥的護花」九二八教師節虎尾農工學生感念師恩，一日為師終生為父，於教師節前夕，透過敬師相關系列活動，讓虎尾農工莘莘學子弘揚師道、緬懷師恩，以支持鼓勵每一位老師在未來的執教生涯中，繼續秉持教育初衷，成為每一位學生心中有溫度的良師。

虎尾農工特地印製校園美景明信片讓孩子們書寫傳達對國中時期老師的思念、感謝及祝福，同時也告訴國中老師自己在虎尾農工積極認真學習，感謝老師國中三年的諄諄教誨與辛勤栽培，再由虎尾農工行政團隊擔任愛的郵差，將這份感謝之情親自送達每位學生的國中母校，讓每一位老師一同感受教師節的溫馨氛圍。

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▲虎尾農工讓孩子們書寫感謝老師國中三年的諄諄教誨與辛勤栽培，這份感謝之情將被送達每位學生國中母校，讓每一位老師一同感受教師節的溫馨氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

敬師活動除了「導師與我們讚在一起」由學生發揮創意與導師拍下珍貴照片， 並留言表達對導師的感謝之情於國立虎尾農工 facebook 粉絲團按讚之外，下午由校長帶領全校師長接受各班級代表奉茶及獻花，也同時引領學生珍惜並反思，在資訊科技與社群軟體充斥的現在，用心栽培和暖心關懷是科技無法取代。

今日校友會理事長林文瑞（立法委員）、常務監事翁寶國醫師等學長們發起表揚國立虎尾農工優良教師的活動，國立虎尾農工近三年來，共有李重毅校長、羅一誠主任、何淇義老師接連榮獲教育部表揚為全國技藝教育績優人員；另有張顥馨秘書、魏 香婷組長榮獲教育部表揚為優良特殊教育人員，黃琪騰主任今年獲表揚為雲林縣社會優秀青年。

除了受表揚的典範教師以外，虎尾農工還有許多優秀教師默默在教育崗位奉獻，展現全方位的教學規劃力，讓虎尾農工的辦學績效與成果深受校友肯定。

▲校長帶領全校師長接受各班級代表奉茶及獻花，也同時引領學生珍惜並反思，在資訊科技與社群軟體充斥的現在，用心栽培和暖心關懷是科技無法取代。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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