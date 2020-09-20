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金鐘導演最新力作　麥當勞品牌影片20日官方YT、LINE TV雙平台首播

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生活中心／綜合報導

每個人在成長的路上，或曾有過迷惘、有過挫折，而在這跌跌撞撞的路上能夠被人拉上一把、在迷霧中探出一盞明燈，大概是最幸福的事了。學生的我們，「老師」常常扮演著舉足輕重的角色，指引方向、發覺潛能，回首想想你是否也曾因為老師的一句話，影響了你的人生呢？

麥當勞教師節廣告《與惡》導演執導 20日LINE TV首播（圖／翻攝自影片）

▲麥當勞全新品牌影片《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》。

麥當勞即將推出的全新品牌影片《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》，由《我們與惡的距離》金鐘導演林君陽執導，故事改編自國際知名小提琴家、有「小提琴界的莫札特」之稱的林昭亮的真實故事。故事講述30年前，年僅31歲的林昭亮已於紐約市擔任小提琴老師，並細心教導以加入波士頓交響樂團為目標的學生Kate，Kate總徹夜練習、背負著家人的期待拉琴，一心朝著眼前唯一的目標大步邁進。但相較於夢想和成就，對於林昭亮而言，「學生能找到屬於自己的人生」才是最重要的，而林昭亮老師的一句話，將深深影響了Kate往後的人生旅程。

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麥當勞教師節廣告《與惡》導演執導 20日LINE TV首播（圖／翻攝自影片）

麥當勞教師節廣告《與惡》導演執導 20日LINE TV首播（圖／翻攝自影片）

▲故事改編自國際知名小提琴家林昭亮的真實故事。老師說的話就如同埋在學生心中的一顆種子，默默地發芽且影響著往後的人生。

劇中時空背景橫跨1990年的紐約，至30年後的台北，而劇中逼真的1990年代紐約街景其實是在台灣打造，同時劇中更重現了30年前的麥當勞，帶領粉絲重溫兒時在麥當勞的懷舊時光。此片由電視劇《我們與惡的距離》導演林君陽執導，首次執導廣告影片的林君陽從選角、美術、音樂都不馬虎，完全不輸戲劇規格，林君陽更直言：「拍攝廣告與戲劇對我而言是一樣的，回歸拍片的基本態度『我們都在說故事』，僅是篇幅與媒材的不同。」讓人相當期待林君陽導演的最新作品。

麥當勞教師節廣告《與惡》導演執導 20日LINE TV首播（圖／翻攝自影片）

▲《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》以1990年紐約為時空背景，帶領觀眾穿越時空、重溫兒時在麥當勞的懷舊時光。

麥當勞全新品牌影片將於9月20日，晚間9點，於麥當勞YouTube官方頻道及LINE TV暖心首播，喜愛林君陽導演作品的粉絲不容錯過。

《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》導演：金鐘獎導演 林君陽
演員：國際知名小提琴大師 林昭亮、知名演員兼導演 陳雪甄
上映時間：2020年9月20日21:00於麥當勞YouTube官方頻道、LINE TV首播

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