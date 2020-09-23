善耕365／拉著每個特殊少年走向正途　專訪少年學園陳曉盈老師

文／善耕365 封面圖／展夢·飛翔 拍攝提供

走進更生團契附設花蓮縣私立信望愛少年學園(以下簡稱信望愛少年學園)，不同於其他的安置單位，這裡沒有任何一道圍欄，斜坡上能看見少年獨自在練習獨輪車，有種滿樹的道路及寬闊的籃球場，這裡像是一間住了很多少年的民宿；個頭嬌小的陳曉盈老師，帶著自己的小孩，被少年們包圍著。10幾年前她放棄原先國小穩定的教職，翻山越嶺，走進這間少年學園，看見在社會、家庭裡掉落的少年， 與他們彼此陪伴、理解、學習，並接納所有的不完整「我們要幫助每個特殊少年，讓這個社會少一個陳進興少一個鄭捷...」曉盈老師說道。

信望愛少年學園：為少年安置機構，裡面的孩子們多半來自於地方社會局或是法院的轉介，為輕度行為偏差與失親失養的孩子所安置的機構，在這裡，孩子們在學區內的學校就讀，下課後則到學園裡居住生活，待到18歲。

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放棄終生俸 成為一個比較喜歡的自己

起初原本夢想成為室內設計師的曉盈老師會展開教職生涯，其實是來自父母的期待，志願選填了台中師院，自然而然成為一名老師，乍看順遂，內心其實充滿懷疑及掙扎....進入教職後擔任特教班老師，雖有穩定的工作，但無法實質改變學生的未來而感到失落，在一成不變的教學現場便逐漸磨去教學的熱情..因此想要擁有改變的力量，毅然決然，就留職停薪工作，先到了少年學園擔任課輔志工，在志工服務的過程中，漸漸重拾教學上的施力點，認識到這些孩子原生家庭的處境，想為他們帶來改變及重新看見自己能夠付出的力量，而後便放棄了令人稱羨優渥福利的公職，繼續留在這裡擔任輔導員 「沒想到做了這個決定，16、17 年就這麼過去了..」從原先背負父母期待而投身的教職，曉盈老師在這裡找到能改變他人的教育使命，因而也落地生根，在花蓮成家也有了小孩，就住在學園園區內，日常也投注服務在地方事務上，輔導少年們時小孩也時常帶在身邊，也算在這裡跟著少年們一起長大了呢。

被偷喊的「媽媽 」— 給沒有家的孩子，一個容身的地方

「自己剛進來的教導模式相當嚴厲， 後來幾年因為自己有了小孩，便更深刻體悟到這些孩子是因為原生家庭缺乏愛及照顧。」被學校、家庭排除的少年是這樣一個人戰鬥過來，所以產生偏差行為，在衝動中其實包裹著自卑感及不安全感。曉盈老師在與他們相處的過程中，建立連結，角色有點像是大家的媽媽，陪伴他們生活自律、品格培養，幫他們尋找重心職涯發展等，予以少年「家」的安定感，發自內心真誠的關懷，慢慢去發掘孩子的優點，看見他們溫柔的一面 。

「剛來到學園時很想回家，但爸爸在監獄，媽媽在醫院，根本沒有家可以回...不知不覺在這裡待了一年了，學會了獨輪車，還一起去了環島，克服了途中的困難重重，也便認知到自己不是一個人。」-園生小哲。

各種不同背景的少年因為長時間的生活在一起、活動的培力等等，大家成為夥伴，成為支持彼此的力量，曉盈老師用愛及信仰支持他們，也與院生們培養了很深的情感。老師笑說：「其實我們在機構裡是禁止孩子們叫媽媽的，但孩子們有時候會偷叫...」少年們離園之後，許多人仍會時常回到這裡，因為這裡仍舊是他們的家(對離園的少年而言，是家)。

曉盈老師論資源: 在限制中找自由，陪伴孩子找到書本以外的可能

當我們問起學園的少年們在課業上的情況時 ，老師說道「我們的孩子在學科上落後很多，但因為他們志向不在此，去要求學科成績並沒有太大的意義，許多孩子在音樂或是其他課外活動上很有天賦，學園也會陪伴他們去尋找興趣」，問完這句才驚覺其實我們不經意地常用都市學涯的觀點，套用在所有孩子身上，學園的這些少年們正是用自己的主體性跟自我去理解這個世界，並走出自己的路。像是園生阿翰，出生在家庭成員皆很優秀的環境中，爸爸是銀行主管，親戚小孩都是名校學生，然而沒有夢想、目標不被理解的他，在青少年時期便不知不覺就走向崎嶇的道路，接觸毒品打架等等 ，在被裁定後來到信望愛少年學園安置輔導，學園輔導他安排他到餐廳打工 ，有次被老闆鼓勵說有這方面的天分，便有了目標想要考取高雄餐旅大學，努力學習往目標邁進中，希望有朝一日能成為一名專業的廚師。 「我們採取信任的方式，但也會予以要求孩子毅力、自律、獨立等」，老師說道學園會規劃各種課程來訓練孩子，像是獨輪車環島、木工課、吉他課等等，引導孩子找到學科以外的可能，陪伴他們累積能力，看到職涯發展的可能，並與社會接軌。

從老師口中得知，有不少這裡的園生，離園之後會選擇去從軍，從原先被社會認為不受管教的問題少年，變成嚴守紀律保衛國家的軍人，有穩定的生活，看著這些改變讓老師感到很欣慰。

曾有一本書寫道「受傷的小孩，變成壞掉的大人，壞掉的大人再教出受傷的小孩」。

信望愛少年學園裡的曉盈老師也許就是在試圖改變，鬆動這樣世襲的結構。曉盈老師在少年教育工作十幾年來的熱情與感觸，從原先那個對自己職涯選擇困惑而無所適從的特教老師，到現在全心全意投入安置機構教育工作者，這幾十年來的點滴，對陳曉盈老師來說是充滿意義，秉著教育的使命，而後也將持續為那些掉落的孩子照亮腳邊的道路，將社會底層的「非行少年」，拉拔成為綻放生命的「飛行少年」。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【少年墜落後的網，拉著每個特殊少年走向正途 —專訪少年園陳曉盈老師】