　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／拉著每個特殊少年走向正途　專訪少年學園陳曉盈老師

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 飛行少年：來自信望愛少年學園，少年們多半來自特殊的家庭，他們用獨輪車飛行在路上，故作飛行少年

文／善耕365　封面圖／展夢·飛翔 拍攝提供

走進更生團契附設花蓮縣私立信望愛少年學園(以下簡稱信望愛少年學園)，不同於其他的安置單位，這裡沒有任何一道圍欄，斜坡上能看見少年獨自在練習獨輪車，有種滿樹的道路及寬闊的籃球場，這裡像是一間住了很多少年的民宿；個頭嬌小的陳曉盈老師，帶著自己的小孩，被少年們包圍著。10幾年前她放棄原先國小穩定的教職，翻山越嶺，走進這間少年學園，看見在社會、家庭裡掉落的少年， 與他們彼此陪伴、理解、學習，並接納所有的不完整「我們要幫助每個特殊少年，讓這個社會少一個陳進興少一個鄭捷...」曉盈老師說道。

▲ 信望愛少年學園

信望愛少年學園：為少年安置機構，裡面的孩子們多半來自於地方社會局或是法院的轉介，為輕度行為偏差與失親失養的孩子所安置的機構，在這裡，孩子們在學區內的學校就讀，下課後則到學園裡居住生活，待到18歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

放棄終生俸 成為一個比較喜歡的自己

起初原本夢想成為室內設計師的曉盈老師會展開教職生涯，其實是來自父母的期待，志願選填了台中師院，自然而然成為一名老師，乍看順遂，內心其實充滿懷疑及掙扎....進入教職後擔任特教班老師，雖有穩定的工作，但無法實質改變學生的未來而感到失落，在一成不變的教學現場便逐漸磨去教學的熱情..因此想要擁有改變的力量，毅然決然，就留職停薪工作，先到了少年學園擔任課輔志工，在志工服務的過程中，漸漸重拾教學上的施力點，認識到這些孩子原生家庭的處境，想為他們帶來改變及重新看見自己能夠付出的力量，而後便放棄了令人稱羨優渥福利的公職，繼續留在這裡擔任輔導員 「沒想到做了這個決定，16、17 年就這麼過去了..」從原先背負父母期待而投身的教職，曉盈老師在這裡找到能改變他人的教育使命，因而也落地生根，在花蓮成家也有了小孩，就住在學園園區內，日常也投注服務在地方事務上，輔導少年們時小孩也時常帶在身邊，也算在這裡跟著少年們一起長大了呢。

▲信望愛少年學園，曉盈老師。

被偷喊的「媽媽 」— 給沒有家的孩子，一個容身的地方

「自己剛進來的教導模式相當嚴厲， 後來幾年因為自己有了小孩，便更深刻體悟到這些孩子是因為原生家庭缺乏愛及照顧。」被學校、家庭排除的少年是這樣一個人戰鬥過來，所以產生偏差行為，在衝動中其實包裹著自卑感及不安全感。曉盈老師在與他們相處的過程中，建立連結，角色有點像是大家的媽媽，陪伴他們生活自律、品格培養，幫他們尋找重心職涯發展等，予以少年「家」的安定感，發自內心真誠的關懷，慢慢去發掘孩子的優點，看見他們溫柔的一面 。

「剛來到學園時很想回家，但爸爸在監獄，媽媽在醫院，根本沒有家可以回...不知不覺在這裡待了一年了，學會了獨輪車，還一起去了環島，克服了途中的困難重重，也便認知到自己不是一個人。」-園生小哲。

▲ 圖／曉瑩老師提供

各種不同背景的少年因為長時間的生活在一起、活動的培力等等，大家成為夥伴，成為支持彼此的力量，曉盈老師用愛及信仰支持他們，也與院生們培養了很深的情感。老師笑說：「其實我們在機構裡是禁止孩子們叫媽媽的，但孩子們有時候會偷叫...」少年們離園之後，許多人仍會時常回到這裡，因為這裡仍舊是他們的家(對離園的少年而言，是家)。

▲ 學園裡牆上的標語。

曉盈老師論資源: 在限制中找自由，陪伴孩子找到書本以外的可能

當我們問起學園的少年們在課業上的情況時 ，老師說道「我們的孩子在學科上落後很多，但因為他們志向不在此，去要求學科成績並沒有太大的意義，許多孩子在音樂或是其他課外活動上很有天賦，學園也會陪伴他們去尋找興趣」，問完這句才驚覺其實我們不經意地常用都市學涯的觀點，套用在所有孩子身上，學園的這些少年們正是用自己的主體性跟自我去理解這個世界，並走出自己的路。像是園生阿翰，出生在家庭成員皆很優秀的環境中，爸爸是銀行主管，親戚小孩都是名校學生，然而沒有夢想、目標不被理解的他，在青少年時期便不知不覺就走向崎嶇的道路，接觸毒品打架等等 ，在被裁定後來到信望愛少年學園安置輔導，學園輔導他安排他到餐廳打工 ，有次被老闆鼓勵說有這方面的天分，便有了目標想要考取高雄餐旅大學，努力學習往目標邁進中，希望有朝一日能成為一名專業的廚師。 「我們採取信任的方式，但也會予以要求孩子毅力、自律、獨立等」，老師說道學園會規劃各種課程來訓練孩子，像是獨輪車環島、木工課、吉他課等等，引導孩子找到學科以外的可能，陪伴他們累積能力，看到職涯發展的可能，並與社會接軌。

▲園生阿翰，與學院裡的木工課程。圖/信望愛少年園提供

從老師口中得知，有不少這裡的園生，離園之後會選擇去從軍，從原先被社會認為不受管教的問題少年，變成嚴守紀律保衛國家的軍人，有穩定的生活，看著這些改變讓老師感到很欣慰。

曾有一本書寫道「受傷的小孩，變成壞掉的大人，壞掉的大人再教出受傷的小孩」。

信望愛少年學園裡的曉盈老師也許就是在試圖改變，鬆動這樣世襲的結構。曉盈老師在少年教育工作十幾年來的熱情與感觸，從原先那個對自己職涯選擇困惑而無所適從的特教老師，到現在全心全意投入安置機構教育工作者，這幾十年來的點滴，對陳曉盈老師來說是充滿意義，秉著教育的使命，而後也將持續為那些掉落的孩子照亮腳邊的道路，將社會底層的「非行少年」，拉拔成為綻放生命的「飛行少年」

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站　

【少年墜落後的網，拉著每個特殊少年走向正途 —專訪少年園陳曉盈老師】

ET快訊
新北情侶經營火鍋店突失蹤　家屬破門驚見2人「陳屍床上」崩潰
解放軍最難攻破台灣哪個「城市」？　網一面倒：絕對是這裡
小鬼生前遺作曝光！最後發文「扛得住」背後原因揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋連假塞向花東？林佳龍：可走北宜分流國5車潮...不講幹話

沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

解放軍最難攻破台灣哪個城市？　網一面倒：絕對是這「城市」

18年前「雪隧鑽掘巨獸」變身　高公局國5公共藝術作品開幕了

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝　騎車還要「護眼」

加利「Carry mask」黑心口罩換貨　從全台可退限縮到325家

23歲當警察！月領72K根本「人生勝利組」　網點破5關鍵：累炸了

呼應聯合國永續發展目標周　唐獎得主珍古德博士呼籲尊重自然

吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

國軍訂88杯飲料遇任務突棄單！　蔡英文親赴買150杯：我來付錢的

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

中秋連假塞向花東？林佳龍：可走北宜分流國5車潮...不講幹話

沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

解放軍最難攻破台灣哪個城市？　網一面倒：絕對是這「城市」

18年前「雪隧鑽掘巨獸」變身　高公局國5公共藝術作品開幕了

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝　騎車還要「護眼」

加利「Carry mask」黑心口罩換貨　從全台可退限縮到325家

23歲當警察！月領72K根本「人生勝利組」　網點破5關鍵：累炸了

呼應聯合國永續發展目標周　唐獎得主珍古德博士呼籲尊重自然

吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

情侶攜手經營火鍋店…上班時間失蹤　家屬驚見2人死在床上當場淚崩

永豐金美國子行案今開庭　張晋源大讚黃國昌「依舊是戰神」

抓到了！中壢隨機攻擊幼童...心痛媽PO文　警逮3犯怪叔叔送醫

2週前才聚餐　黃鐙輝曝小鬼「很會帶孩子」：他比爸爸還像爸爸

越南起獲32萬只「二手保險套」　歡場女烘乾加工再賣回市場

東洋重返流感疫苗市場！供貨公費55萬劑　專家籲：小心雙病毒感染

中職／黃恩賜挨林益全3分砲　首局富邦3比2兄弟

影／all in權證破產！他靠打工存3萬「半年拚回100萬」　超狂投資法曝光

酒吧老闆娘尬上男客！陪洗澡嬌喊「再來一次」　丈夫見照片綠炸

e-BOXER油電車型預售中！Subaru Impreza日規新年式10／8上市

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

快訊／新增輸出病例19案！入境菲律賓、日本

正妹2度街頭救人　嬤求保佑孫女留學見「雙立筊」

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

「蜜光橘」口罩9/24開賣　販售通路一次看

飛機「空姐拉上布簾」有3原因：太殘酷

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

更新後更順！果粉推爆「i 6S神機」：換電池再戰10年

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

小姐弟百元度日共餐...店家暖舉　她長大報恩

想買重機！觀音都給「下下籤」　他過幾個月終知原因

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

更多熱門

相關新聞

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

NET和Hang Ten（漢登）在台灣都屬相當知名的服飾品牌，由於兩者的商品種類及價格相像，因此就有網友拋出內心疑問，「哪家較好？」貼文一出，立刻掀起熱議，其中更有社工現身說法，大力推薦NET，而其中原因不外乎業者「重視社會公益」，連續多年獻愛，還封館讓家扶兒盡情挑衣服。

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

新北國家環境教育獎榮獲佳績

新北國家環境教育獎榮獲佳績

從櫃姐轉戰課輔主任　面對種種家庭問題

從櫃姐轉戰課輔主任　面對種種家庭問題

國家環境教育獎揭曉台南市表現亮眼

國家環境教育獎揭曉台南市表現亮眼

關鍵字：

公益善耕365更生少年失親教師青少年教育教師節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面