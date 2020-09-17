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新北市圖新店分館「社區學堂」開課　素人當生活老師終身學習

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▲新北市圖新店分館「社區學堂」開課 素人當生活老師終身學習。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖新店分館「社區學堂」開課，素人當生活老師終身學習。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

人人都可以是老師，也可以是學生！日前重新開幕的新北市立圖書館新店分館，特別延續參與式精神，推出「社區學堂」，邀請社區居民擔任老師，鼓勵大家終生學習，同時貢獻知識所長，發揮互助學習的精神。 

參加社區學堂的曾阿姨開心的說，全臺首座由社區居民自己參與，提出空間需求，透過參與式規劃設計，打造而成的新店分館，開館後繼續結合社區資源，推出「社區學堂」，邀請民眾當老師，利用自己的才能或興趣分享與社區居民一起交流，不僅促成彼此間良好的互動，也串聯人與社區的情感。

新北市立圖書館表示，9月是開學的季節，新店分館「社區學堂」也正式於9月份開課，新店分館主任梁敬賢表示，新店分館的銀髮讀者多，許多人退休後，希望自己的晚年生活豐富起來，卻不知道去哪裡找志同道合的朋友，因此有「社區學堂」的誕生，在這個課堂中，每個人都可以當老師，也可以當學生。

今年62歲，喜歡旅遊也擔任導遊及領隊的黃麗卿，特別結合自身的工作與興趣，和大家分享自己利用旅遊途中拍攝的照片，透過app製成時下最流行的專屬貼圖，與親朋好友分享美景，同時連繫感情。喜歡寫書法的武笑梅，則準備和大家分享她最愛的乾隆三希堂稀世墨寶。

新店分館「社區學堂」目前共有書法、繪畫、手工藝、攝影、寫作、文學欣賞、摺紙、棋藝等近50堂分享課程，9月份起陸續開課，所有課程完全免費，歡迎大家一起來分享自己的專長與興趣，當彼此的「生活老師」，透過交換智慧和經驗，一起在圖書館快樂學習。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2918-3181。

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