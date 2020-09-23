共機頻繞台示威　蘇貞昌：台灣會堅決保衛國土人民

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

共機近來不斷擾台，國防部22日清晨全台同步實施「聯合防空作戰訓練」，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光進駐衡山指揮所及空軍作戰指揮部，了解戰情操演狀況。對此，行政院長蘇貞昌說，戰爭是對經濟、對社會穩定最大的破壞，台灣從不打擾別人，但台灣也堅決會保衛國土人民。

蘇貞昌23日上午出席SEMICON Taiwan 2020開幕典禮前受訪時，被問到嚴德發進駐衡山指揮所、台海關緊張係時說，沒有人要看到戰爭，戰爭也是對經濟、對社會穩定最大的破壞，所以每一次共機擾台，我們軍機上空都是非常大的負擔，中國也是相當大的負擔。

蘇貞昌說，非常期待，對於人民怎麼做建設，怎麼在和平友善的環境中做建設，是最最需要，台灣從不打擾別人，但台灣也堅決會保衛國土人民。

蘇貞昌呼籲中國，不要破壞區域和平，能夠讓兩岸互動、和平，我們希望能讓台灣穩定發展，相信對中國也會比較好。

另外，有美國軍事期刊提出，美軍應長期駐紮台灣，蘇貞昌表示，世界的和平、區域的和平都是世人最最重視，中國不斷的在南海也好、在台海兩岸也好、在整個區域也好，因為中國的各種軍事行動引起國際緊張、區域和平騷動，各方會表示各種意見，我們都尊重。

蘇貞昌呼籲，中國在武漢肺炎情勢如此嚴峻下，還是希望以整個防治疫情為最好，對區域和平應該有責任，台灣也會堅守國家主權、國民安全。