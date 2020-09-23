國民黨杯葛施政報告　蘇貞昌：國人不會高興

▲行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日赴立法院施政報告總質詢，國民黨團為抗議政府開放美豬進口霸佔發言台，蘇貞昌因而無法進入議場進行施政報告並備質詢。對此，蘇貞昌23日表示，如果因為政黨競爭阻斷行政院長向國人報告，相信國人不會高興；此外，因此會期為預算會期，蘇也呼籲，立委早日審議通過，讓政府能向前走，讓人民需要的每一筆錢都能快速有效運用。

針對赴立院報告遭到國民黨杯葛要求道歉，蘇貞昌23日表示，行政院長到立法院報告是憲法的責任，不只向立委報告，也是透過在立院報告，對國人同胞報告政府這段期間以來做什麼，以及未來政府將為人民做什麼，是非常重要的程序，如果因為政黨競爭阻斷行政院長向國人報告，也是讓國人知道的權益，相信國人不會高興。

蘇貞昌指出，昨天應邀到立院報告是立院朝野黨團協商，而且立院排的行程，「我應邀前往卻不能上台，這是立院運作的出爾反爾，國人也都看在眼裡」。

「不只我不能上台，也有好多其他不是國民黨的立委，都已排定昨天要在我報告後質詢，也因此被阻斷，這些立委也都出來抗議、抨擊，國人也都自有評斷。」蘇貞昌說，總之，不論政黨怎麼樣競爭，立院是最高民議機關，也是人民透過立院行政院長的報告跟答詢，人民有知的權益，應該不要阻斷。

另外，蘇貞昌也提到，行政院送到立法院，最最關心經濟、民生、紓困，不但是總預算，而且有紓困的預算，還有前瞻的預算，在在關係到產業的發展、紓困的經費以及國人最最在意的民生建設總總議題，要特別拜託立法委員早日審議順利通過，讓政府能向前走，讓人民需要的每一筆錢都能快速有效運用。