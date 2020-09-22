陸委會不准鬆綁兩岸航點！林佳龍：不是被「打槍」僅超前部署

▲交通部研議兩岸4航點再多開放6個，不過相關計畫卡關。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

為加強航空公司貨運運能，交通部日前研議在兩岸航點部分，從目前允許飛行的4座機場多增加6座，卻被陸委會打回票。交通部長林佳龍今（22）日表示，「沒有什麼受挫的問題」，交通部僅是超前部署，不是被「打槍」。

林佳龍表示，交通部超前部署，針對貨運兩岸航點，規劃增加6座機場，以提升航空公司貨運運能。不過由於疫情與兩岸關係影響，指揮中心、陸委會有不同的考量，這「不是所謂的打槍」，只是交通部先規劃好，等到時候到了就不會慌亂。

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▲交通部研議兩岸航點多開6個，希望增加客艙載貨運能。（圖／台灣虎航提供）

先前貨運物流業者建議，兩岸現行除了允許飛行的4航點（北京首都、上海浦東、成都雙流、廈門高崎）之外，其他航點如果因為疫情不開放客運的話，至少要允許客機純載貨飛行，滿足市場需要。

交通部也著手研議，兩岸能多增加6個航點，包含深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙，主要爭取可以客機載貨，希望在不影響防疫的前提下，能夠放寬兩岸客機載貨航點，提升貨運運能。不過，該鬆綁計畫截至目前仍未有進展。

交通部官員21日證實，因為近來中國大陸軍機繞台頻繁，陸委會現階段還要視兩岸情勢及疫情發展再做評估，由於陸委會主責一般兩岸事務，交通部會尊重陸委會的決定。

航空業今年飽受疫情衝擊，各國客運幾乎都呈現停滯情況，但航空貨運則需求旺盛，貨運成為業者營運主要支撐力量。對於業者希望開放更多兩岸貨運航點，民航局今也指出，兩岸定期貨運航點有10個，航線並未因武漢肺炎疫情中斷，均有維持，業者也可隨時申請增加班機。

至有關開放大陸5機場外之兩岸客運航點，允許國籍航空公司以客機載貨不載客方式營運部分，因涉及問題較多，且無急迫性，未來將配合整體防疫及兩岸情勢，作綜合評估及通盤考量。

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