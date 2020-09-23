解放軍加強反水雷演習！南華早報：沿航道「佈雷」是台灣最佳對策

▲國軍MK-6型觸線水雷。（圖／ETtoday資料照）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據《南華早報》報導，中國大陸解放軍將「掃雷演習」納入最新的海軍演練中，目的就是為了在兩岸爆發衝突的情況下，迅速掃除台灣佈下的水雷。專家指出，台灣持續從美國購買魚雷，並試圖提高國軍佈雷能力，以阻礙解放軍登陸，「這是台灣軍方能採取的最佳措施之一。」

前海軍艦長呂禮詩向《南華早報》表示，台灣持續向美國購買魚雷，試圖提高國軍的佈雷能力，以阻礙解放軍從西部沿岸登陸，這一戰略的目的就是替美國海軍、周圍盟友爭取更多介入時間，「台灣軍方能採取的最佳措施之一，就是在台灣海岸與兩岸的主要行道上設下水雷，以阻礙解放軍艦隊接近。」

除此之外，根據《路透社》報導，美國政府計畫大幅加碼對台軍售規模，4名消息人士透露，美國打算向台灣出售7種主要武器，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。駐美大代表蕭美琴8月時也證實，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。

《香港01》指出，解放軍東部和南部戰區在最近兩次的演練中，皆出動掃雷艦編隊進行反水雷綜合訓練。演練期間．081型掃雷艦江山艦衝在前方，替主力艦對開闢航道，除了進行對空、對海的砲彈射擊之外，也同時投放掃雷裝置。

澳門軍事專家Antony Wong Tong指出，發展先進的掃雷器與獵雷艦是大陸確保完成「統一大業」的主要目標，「1949年後解放軍在清理台灣留下的地雷時，經歷了太多痛苦。」

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