解放軍首批10名女飛行員曝光！20歲仙女「顏值暴擊」　單飛片爆紅

▲解放軍首批10名女飛行員曝光！20歲仙女徐楓燦「顏值暴擊」。（圖／翻攝央廣軍事）

記者許力方／綜合報導

中共解放軍日前曝光培養的首批女飛行員，10人一身青色勁裝登場，著墨鏡、黑靴，手提飛行頭盔，帥氣整齊地排成一列，完成首次單飛訓練。影片中出現的陸軍正妹「顏質爆表」，立刻吸引網友注目，驚呼「以為再拍戲」、「顏值暴擊」，包括領頭的20歲徐楓燦，身高175公分長相甜美，正式成績第一、排在第一個單飛的學員。

《央視》19日播出「陸軍首批女飛行學員完成首次單飛」的報導，這批女學員是從2017年12多萬名應屆畢業高中生中，陸軍挑選培養出的首批飛行員，第一人就是來自浙江的20歲徐楓燦，父母都是老師，當年她畢業後以優異的體能、成績勝出，成為空軍第11批女飛行員。

女飛行學員選拔條件極其嚴格，身高必須在165到185公分間，體重要在標準體重85至120%間，並要按空軍「C型視力表」測得雙眼裸眼視力0.8以上，無色盲、色若，高考成績也要高於本省一本分數線。徐母說，女兒很能吃苦，從小體質就好，愛運動、跑得比男孩子還快。

曝光的影片中，徐楓燦總是走在最前面，率領其他學員進行首次單飛訓練，排在第一個飛的也是她，只見她全副武裝坐在駕駛艙裡，動作熟練沉穩，做為實力、顏值擔當，讓大家目不轉睛。據悉，這批10名女飛行員是陸航飛行人才改革後首次按照實裝訓練「兩極培訓」模式承訓的學員。

據報導，入伍3年來，她們先後完成了近百門課程的理論學習，接下來還將依次完成不同機型的初、高級實裝訓練，2021年畢業後分配到全軍部隊任職。

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