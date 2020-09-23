國軍出任務可以「洩漏給飲料店」？　網打臉：也只知道6項資訊

▲有網友質疑總統替海軍埋單的飲料，有造成洩密的疑慮。（圖／總統府提供）



記者林彥臣／綜合報導

澎湖海軍單位日前向在地飲料點訂了88杯手搖飲，因為緊急出勤守護家園棄單，雖然店家做了44杯，但沒有怨言力挺國軍。總統蔡英文也在22日親赴澎湖視察，前往該手搖飲店，親自埋單150杯飲料。對此有網友在PTT發文表示，海軍向店家透露出任務，以及總統親自去飲料店買飲料，是否有洩漏機密，危害保防的疑慮，卻遭到打臉其實也只知道6項無用的資訊。

原PO發文表示，現在國軍的保防教育是在衝X小？可以跟飲料店說棄單是因為要出任務？這是誰想出來的智障劇本？以前某些人總是帶頭罵政府無能，但是現在的政府簡直是帶頭低能，買個飲料連保防都不顧，有八卦嗎？

▲其實電話中也只說出任務，具體的時間地點跟單位都不知道，能夠推斷出的6樣資訊，其實都是無用資訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



對此有網友發文回應表示，並沒有透露出任何機密，因為船型未知，緊急出港的船數量也未知，你只知道幾項情報「1.出港人數至少88人」、「2.打電話訂完飲料搖44杯的時間就能緊急出港，代表駐防澎湖的船性能超好」、「3.有44杯飲料被澎湖鄉親打折買光」、「4.今天至少150個人喝到飲料」、「5.這個業配花不到一萬買到」、「6. 總統今天去合照是白色實彈」。

網友也在推文中回應表示，「只說有任務，又沒說要幹麻，你電影看太多膩」、「所以你從這則故事知道那艘船要去哪做什麼任務嗎？」、「高價值目標就那幾個 你以為會因為幾杯飲料就改變？當情報機構是幼稚園家家酒？」、「發文的可能是替代役或陸軍掃地兵吧，連軍艦怎麼啟動都不知道」、「這種情資隨便派人在軍港附近佔點就能獲得了，有啥屁用啊 。如果你說會有共諜趁機在飲料裡下毒我還相信」、「光憑接到任務這四個字也湊不出什麼鳥東西，為損國軍而損」。

但也有人認為，「共軍馬上可以對我們的特定船艦一個評價，開戰初期就重點招呼我有44杯手搖的時間幹掉你精銳」、「平民當然湊不出來，有心的敵軍有一大堆資源可以比對」、「你以為情報機構怎麼探機秘？上船點點名啊？各種資訊都能當參考」。



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