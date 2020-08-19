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央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」

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記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》19日公布解放軍在東海演習的影片，報導指出，解放軍東部戰區海軍的某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦，以及徐州艦在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練。

從影片中可以發現，解放軍至少出動了多動了2艘驅逐艦及1艘護衛艦，並進行了一系列實彈訓練，包含釋放煙霧桶、發射飛彈，以及艦砲、機砲射擊。

▼解放軍戰艦進行實彈訓練。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

《央視》在報導內並未透露演習的確切地點，只提到「東海某海域」，但解放軍東部戰區日前才宣布在台灣海峽及南北兩端進行「實戰化演練」，許多人都認為該段影片與先前宣布的實彈化演練應有關聯。

值得注意的是，《央視》18日發布一篇評論，指解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」發起針對「台獨」的演練，範圍覆蓋「台灣海峽及南北兩端」，三面合圍呈關門打狗之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力，「如此大方秀肌肉，足夠令島內台獨勢力『細思恐極』，也令美國忌憚三分，隨即宣佈雷根號航母駛出東海。」

此外，《新華社》19日也引述大陸涉台灣專家說法，指此次演練具有維護和平、管控危機的重要性和特殊性，充分彰顯大陸方面反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和足夠能力。

▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

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