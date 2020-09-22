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美軍陸戰隊軍官呼籲：重新「駐軍台灣」　增加攻擊潛在成本

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▲▼受疫情影響，此次美韓聯合軍演規模大幅縮減。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國陸戰隊上尉呼籲，美軍能夠在台灣也實施駐軍，就像如同在日韓的部署。（資料照／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

最新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」（MilitaryReview）以中國武力犯台為主題作系列報導，包含台海衝突時間軸、中國對台經濟戰、美軍重返台灣等面向分析。其中在美軍重返台灣的部分呼籲，美軍需重新進駐台灣，藉此清楚向中國表達，美國願意以軍事行動支持台灣，並且能夠增加中國進攻台灣的成本，降低兩岸發生衝突的機會。

美軍陸戰隊上尉米爾斯（WalkerD.Mills）的投書以《對龍威懾》（Deterring the Dragon）為題指出，中國已表明將台灣視為最重要的「核心利益」，而且明確表示要在2049年以前完成統一，再加上中國軍事力量的日益強大，侵略性的行為逐漸向亞洲以及美國擴張，美國必須認識到，如果不改變武力態勢，解放軍對台灣的威懾就會持續存在。

米爾斯上尉提到，「現在是考慮將美軍重返台灣的時候了」美國的地面部隊存在於台灣，將大大改變對中國威懾的方式，美國將以最明確的方式傳達捍衛台灣的訊息，這是威懾當中最難的部分，美國需要具有說服力，以免聽起來像是虛張聲勢。

▲▼2016年關鍵決斷美韓聯合軍演，美國與南韓陸戰隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍如果進駐台灣，可以增加攻擊方潛在成本，降低衝突發生的機會。圖為2016年關鍵決斷美韓聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

米爾斯上尉引用智庫蘭德公司（Rand Corp.）研究報告，短期性的危機部署，可以在特定時間內造成危機升級，增加威懾力，但是無法預防能力強大的敵人，發起無預警的短期性攻擊，而且即使有部署，也無法證明只部署海空軍，具備相同的威懾能力，然而當美軍在防禦方當地，部署足夠多的地面部隊，就能增加敵方攻擊的潛在成本，不僅有效避免情勢升級，也能夠避免讓對方以低風險完成（佔領）「既成事實」的可能性。

米爾斯上尉強調，如果不將陸戰隊部署在台灣，不太可能阻止解放軍對台進攻，甚至蘭德智庫研究還發現，陸戰隊不太可能在戰爭發生時，及時從日本或菲律賓馳援台灣。

▲▼ 美韓海軍陸戰隊進行雪地裸身演訓。（圖／路透社）

▲駐軍之後，台美部隊可以共同訓練，可以讓兩軍更加融入彼此的作戰方式。圖為美韓海軍陸戰隊進行雪地裸身演訓。（圖／路透社）

米爾斯上尉最後強調，地面部隊的存在清楚地表明，美國會用對中國軍事衝突的方式，表達對台灣的支持，而且這些部隊還將能夠與台灣部隊一起訓練，並在發生衝突時，使後續馳援的美軍更容易融入台灣，如果美國認真對待台灣防務，那麼它就需要台灣的部隊，如果沒有美軍在台灣，中國將更有可能透過武力將台灣併吞。

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