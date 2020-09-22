iPhone 12 最新正式發表日期曝光！　傳於 10 月這兩天登場

▲iPhone 12 發表日期終於又有了最新消息。（圖／取自PhoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在上周第一場秋季發表會中發布了兩款 Apple Watch 和 iPad Air，緊接著 iOS 14 等新系統版本也隨之發布，然而人們更加期待 iPhone 12 的出現。現根據外媒報導，指出 iPhone 12 將在 10 月中這兩天登場。

據先前消息指出，iPhone 12 系列將會在 10 月中和 11 月底分成兩波發表，且蘋果似乎也高度證實了這些消息，據外媒《CNET》報導，iPhone 12 首波發表日期終於曝光，時間將落在 13、14 這兩天，令人感到相當興奮。

▲iPhone 12 系列皆支援5G，且都會搭載 OLED 顯示器。（圖／取自PhoneArena）



今年因為疫情爆發的關係，迫使中國供應商停工，使得蘋果產能有限，影響產品發布，甚至還可能對今年的銷售造成衝擊；不過我們可以確定的是，回歸經典方正外觀造型的 iPhone 12 系列皆支援5G，且都會搭載 OLED 顯示器，這仍令果粉們相當期待。

►3C史上最艱難抉擇！ iPhone 12 對決 Note 20 高階機王巔峰之戰

蘋果的最大競爭對手三星今年已經推出了幾款 5G 手機，除了 Note 20 和 Note 20 Ultra，還有 Galaxy S20 旗艦機，iPhone 12 與 Galaxy Note 20 究竟孰強孰弱，也成了追求高階機 CP 值的顧客們所關注的焦點。

▲蘋果、三星兩大機王對決，點圖看比較。（合成圖／取自PhoneArena、記者林敬旻攝）



傳聞指出此次 iPhone 12 系列的主題新色為「海軍藍（Navy Blue）」，而上周蘋果發表會所使用的 Logo 顏色似乎間接呼應了這一傳聞；此外，iPhone 12 全系列新機的價格也都大致上被消息人士曝光，估計約落在最便宜的新台幣 22,900 元至最貴的 49,900 元之間。

＃ 對面的女孩看過來～～

►iPhone 12 預估起價 23,000 元！ 全系列容量首發價格曝光

►「iPhone 12 mini」入列？ 蘋果打算給 iPhone 起新名字



►果粉換機倒數！ iPhone 12 預測總整理