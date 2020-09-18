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別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果最新的 iOS 14 版本陸續出現許多災情。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果昨（17）日釋出 iOS 14 正式版，許多果粉在第一時間就進行了更新，不過由於此次 iOS 14 發布過於倉促，果然還是出現了許多災情。經《ETtoday新聞雲》記者使用 iPhone 8 實測後，發現僅在滑動方面確實有略為順暢，然而在使用 App 時，會出現很頓的問題。

首先大家最常接觸的通訊軟體 LINE，就容易出現當機、閃退，而在打字方面，也常常會出現 Lag 的問題，用戶可能要憑對鍵盤的直覺打字，但要待 3～5 秒之後才會一次「噴」出來。

此外，其他用戶也紛紛反映，包括注音建議詞彙、時鐘小工具不準、電量爆噴等災情，加上此次蘋果的突襲更新，讓許多開發者跟不上，出現部分 App 像是動物森友會、寶可夢等，無法順利支援 iOS 14 的情況。

許多搶先更新的網友都表示後悔，都建議其他人先不要更新，等待蘋果推出修正版本，因為這波災情令人感到相當困擾。

除了上述操作面的災情，也有人發現電量異常問題，據維修人員表示，電池若非原廠會導致無法正常供電、電量顯示誤差、耗電狀況異常等問題；另外有些用戶發現手機會過熱，蘋果也表示，iOS 每次進行版本升級後，設備的軟體都會重整，導致耗電量較平時大，建議用戶注意使用頻率或是背景作業等問題。

蘋果官網顯示，此次 iOS 14 一直支援到 iPhone 6S 機型，但有部分新功能像是「背面輕觸」的輔助手勢，僅支援 iPhone 8 以後的機型。

＃ 對面的女孩看過來～～

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