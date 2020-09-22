三倍券僅8%綁數位　洪孟楷批行政院：浪費公帑又沒效果

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌22日在國民黨團杯葛下，沒能如期在立法院進行施政報告。不過，施政報告書面內容指出，超過2040萬人領取紙本三倍券，僅177萬多人以數位方式綁定。對此，國民黨立委洪孟楷質疑，浪費預算又得不到效果。

根據施政書面報告指出，振興三倍券自7月15日起開始實施，截至8月27日止，共計有逾2040萬人領取紙本三倍券，逾177萬人以數位方式綁定；而紙本三倍券自7月23日開始兌領作業，截至8月26日止，兌領張數約8799萬張，兌領金額約298億元。

▲立委洪孟楷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

洪孟楷22日在臉書表示，行政院長報告承認振興三倍券數位綁定不到一成，從當初一半到現在不到一成，浪費公帑莫過於此，振興三倍券到第二波共2217萬人參與，超過九成二的民眾選擇紙本，只有8%不到的人選擇數位綁定，與6月推出時誇稱「一半民眾」選擇數位差很大。

洪孟楷指出，總發行成本高達22億新台幣，其中有一半是做數位系統開發等使用，今天的施政報告白紙黑字打臉過去的錯誤決策，這樣子沒人應該負責道歉？

洪孟楷提到，振興三倍券大多數人都領取也使用，但錯誤政策如今回頭來看，不到3個月就被打臉，且當初花大筆公帑做數位系統開發，背後目的是為了讓什麼樣的業者獲得好處？還是為數位而數位？故意不想跟馬政府時代消費券一樣，結果就是浪費預算又得不到效果。

洪孟楷還說，要求蘇貞昌先向人民道歉，尤其是過去的雙標，沒道歉沒報告，過去的瘦肉精轉彎、現在的三倍券浪費，再再顯示決策的多頭馬車及政治考量，「請道歉！別把台灣人民當塑膠！」

▼行政院施政報告指出，超過2040萬人領紙本三倍券，僅177萬多人綁數位。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）