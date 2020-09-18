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三倍券就是該孝敬主子！週末來場主奴共享的歡樂時光　吃喝玩樂一應俱全

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▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自各粉專）

▲三倍券用了嗎？週末假日帶著毛孩來場主奴共享的歡樂時光！（圖／翻攝自FB「浪浪別哭」）

消費中心／綜合報導

你的三倍券用了嗎？是不是還在猶豫到底要用在哪最划算？難道你都沒發現家中主子冰冷的視線不斷掃射過來嗎？奴才們，三倍券就是要用來孝敬主子啊！醒醒吧，你的三倍券不是你的三倍券，家中主子正在等著好好享受一番，無論是購買毛孩的零食、日用品，或是週末帶著家中寵物來場浪漫的午後約會，通通都可以使用三倍券，畢竟主子開心就是奴才的幸福，看到毛孩享受的模樣，毛爸毛媽們也會從內心洋溢出滿滿幸福感，別再猶豫了，馬上就帶著寶貝們出發享受一波。

▲▼東森寵物雲彰化田中店7/18正式開幕。（圖／東森寵物雲商店）

▲不少實體店家也針對三倍券祭出毛小孩專屬優惠。（圖／資料照）

響應毛孩經濟，東森寵物雲在全台展店已突破百家門市，讓毛爸毛媽們添購寶貝的食品及用品更加便利，台灣的亞熱帶氣候潮濕悶熱，室內環境不通風很容易造成毛孩的皮膚疾病，隨時做好清潔、適時補充營養品更是不可少，「洗的維他命」含有潔淨清爽配方，讓毛孩擁有潔淨的肌膚及毛髮，超級蓬鬆的空氣感毛髮更是令毛爸毛媽吸了還想再吸；家中大小毛孩都需要的尿墊超值8包組一張千元大鈔就解決；涼感寵物墊在悶熱的天氣中讓寶貝們躺上去就不想離開，不須充電的特性使用起來更安心；在家中壽命總是特別短的玩具們也該適時汰換，讓毛孩隨時保有新鮮感，才不會破壞心愛的傢俱；另有全方位營養保健食品、各種口味的餅乾、零食、潔牙骨，不怕寶貝不愛，就怕一不小心買太多！

三倍券就是該孝敬主子！週末來場主奴共享的歡樂時光　吃喝玩樂一應俱全（圖／／翻攝自 全球寵物官網）

▲持三倍券消費再享加碼回饋。（圖／翻攝自 全球寵物官網）

除了東森寵物雲之外，全球寵物、寵物公園和魚中魚也都祭出三倍券優惠，10/31前使用紙本三倍券或綁定台灣Pay，在「全球寵物」店內消費就送100元折價券，有捐贈狗飼料習慣的愛心毛爸媽，也能透過三倍券享優惠和免運費服務；呼應新北市政府動物保護防疫處發起的「寵物健康生活站」，鏟屎官們來「寵物公園」（貓狗隊長）用三倍券購買指定品牌寵物食品最低折扣59折，部分商品還有買一送一優惠；毛爸毛媽在魚中魚購買指定寵物商品不僅可享優惠5折起，還能把贈品帶回家，購買寵物推車及貓跳台也有超低折扣。

週末假日當然要睡到自然醒，起床後悠悠梳洗、再帶上毛孩出門享受悠閒的休假時光，毛爸毛媽們想無時無刻帶著自己心愛的寶貝，寵物餐廳是一定要收藏在口袋名單中的，來到寵物餐廳，毛孩們不僅可以不受拘束地自由活動，店內貼心的服務也讓飼主用餐毫無壓力，更有精緻的寵物餐點，讓寶貝一起享受美食、飽餐一頓。

▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自各粉專）

▲專屬的生日蛋糕讓毛寶貝笑開懷。（圖／翻攝自FB「莫平方寵物咖啡」）

在萌寵經濟的時代，寵物餐廳如雨後春筍般冒出，桃園的「莫平方寵物咖啡」有隻可愛的店狗柯基「momo」，寵物友善的環境讓毛爸毛媽與毛孩進到店內之後都能放鬆享受，精心料理的寵物鮮食也提供了安心又美味的選擇，誰說出門在外就只能吃乾乾？「莫平方寵物咖啡」還能替心愛的寵物製作蛋糕，插上專屬立牌、寫上寶貝的名字，生日這天，一定要讓毛寶貝當最亮眼的壽星！

▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自店家FB）

▲充滿復古風格的老屋建築，清新文青感吸引不少遊客前往。（圖／翻攝自FB「稻邸D.House【親子寵物友善餐廳】」）

▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自店家FB）

▲除了環境舒適之外，稻邸的餐點也不馬虎。（圖／翻攝自FB「稻邸D.House【親子寵物友善餐廳】」）

帶毛孩出門，怎麼能只有牠們享受？鏟屎官天天把屎把尿，難得全家大小一起出門放風，當然也想chill一下，位於大稻埕的親子寵物友善餐廳「D.House稻邸」，保留老屋的建築，以充滿新意的文青風格重新妝點，外牆還有大面積的彩繪圖案，不僅是許多遊客喜歡在此拍照打卡的網美景點，更是全家一起出門享受天倫樂的首選。除了環境舒適，餐點的美味程度更是備受稱讚，打破一般人對於寵物餐廳「餐點只是附加」的印象，除了能使用三倍券消費，消費滿1500元就送1000元抵用券、消費滿3000元再送2000元抵用券，三倍券還沒用的快跟上！

▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自各粉專）

▲▼三倍券,寵物。（圖／翻攝自各粉專）

▲家裡沒貓但想擼貓？真心想帶隻貓伴回家？沒關係你就M，日日好食光都能滿足你。（圖／翻攝自FB「日日好食光」）

想要毛孩作伴？歡迎以認養代替購買，有許多寵物餐廳提供認養服務，到店裡喝咖啡、吃東西，每筆消費還會捐出3%給「TNVR流浪動物助紮計畫」，吃美食也能一起做愛心，台北「浪浪別哭」相當高的知名度，每每前往都需排隊，精心照顧每一隻浪浪，讓牠們能有一個容身之所，等待一個「有家」的機會，因為這樣才讓牠們知道自己其實也值得被愛；「日日好食光」以貓咪認養為主，不管是想養不能養所以去擼貓，還是真的想帶回一隻貓伴，來到這裡都能體驗一場最真實的生命教育，想感受一下被貓睥睨的快感？這裡絕對是M屬性的你最適合的假日好去處。

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毛小孩三倍券振興券東森寵物雲寵物餐廳寵物

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