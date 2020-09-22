花蓮越夜越精彩！太平洋靚彩節10月登場　住宿還可抽汽車

▲▼太平洋靚彩節」運用光影結合太平洋公園原有自然地景，將太平洋濱打造成為兼具美感及科技感的夢想空間。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏季旅遊進入尾聲，花蓮為推廣秋季旅遊，打造市區夜間遊逛新景點將於10月17日至11月15日舉辦「2020太平洋靚彩節」，以「星空花蓮」為主軸，運用光影結合太平洋公園原有自然地景，創作出各式浪漫又具特色的夜間光影裝置藝術，將太平洋濱打造成為兼具美感及科技感的夢想空間。

縣府於去年10月份以「城市花園」為主題，舉辦首屆「太平洋花彩節」(諧音發財)，吸引國內外遊客70萬人次參與。今年為展現活動全新面貌，將場地移師至太平洋公園南濱段舉行，以「太平洋靚彩節」(諧音精彩、進財)命名，並以「星空花蓮」為主題，於每日晚間6點至10點，透過夜間光影變換展現太平洋濱特色，打造花蓮成為越夜越精彩的城市。

本次活動主秀以「星空下的夢想家」為主題，將打造全台最大長度約15公尺、直徑約5公尺的巨型天文望遠鏡裝置藝術，透過LED屏幕的視覺呈現，讓同處於這片星空下的旅客，除了藉由望遠鏡一窺廣大又充滿奧秘的宇宙，還能看到多元面貌的花蓮。此外，主秀周邊搭配「星空下的畫布」、「星空下的音樂」、「星空下的婚禮」、「星空下的咖啡座」、「星空下的詩人」、「星空下的流浪者」、「星空下的飛行」等7處主題展區，是絕對不能錯過的拍照打卡景點。

本次活動邀請到名旅行作家兼主持人亦為花蓮人的『謝哲青』擔任靚彩節的活動代言人，希望遊客跟著謝哲青的腳步，重新打開心靈的視野，認識我們所存在的這世界。活動期間除展出光影裝置藝術，每日還有兩場主題舞蹈表演；每周五、六、日則推出多項親子活動。為便利民眾前往會場，期間還將提供免費交通接駁車，民眾可利用東大門夜市周邊停車空間，逛完夜市後，再轉搭活動接駁車入園。趁著涼爽的秋意，歡迎到花蓮來趟視覺及味覺的饗宴。

此外，活動期間到花蓮旅遊還可搭配優惠方案，今年12月31日前，只要至花蓮市東大門夜市、形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街的合作店家，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新台幣200元，即可兌換1張抽獎券，有機會抽中50吋電視、花蓮富里米、高級烤肉爐等好禮。

東大門夜市攤商也聯合推出多種套餐組合，1張200元券最高可吃300元。另外，於今年6月20日至11月15日，國人參加旅行團或自由行者，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並至「玩花蓮、抽豐田」活動官網登錄，即可參加抽獎，有機會將豐田汽車YARIS開回家！

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