MIB翻版！鳳山飆砍「快打清潔隊」掩太平　命店家：監視器別外流

▲高雄拼治安，鳳山警出招快速清理現場、要求周邊店家不得將監視器畫面外流 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

換了高雄市警察局長，似乎也改變不了治安問題，鳳山22日凌晨發生兩派人馬街頭飆砍撞車案件，但警政署已三申五令「嚴禁街頭暴力」，鳳山警方竟在媒體面前動員清理現場，除了將碎片掃到路旁，還急著將遭砸3輛車開走移置，案發現場很快就被警方清理乾淨，事後被媒體酸文宛如電影《MIB星際戰警》的真實版，只差沒有「記憶消除器」，不過就怕暴力鬥毆被媒體報導，還告誡店家「監視器畫面別外流」。

22日凌晨高雄市鳳山區發生一起街頭砍人事件，時間接近凌晨一點，在五福三路的速食店前面，突然有好幾輛車高速追逐，直到撞上路旁的汽機車後才停下，甚至還有人持刀棍怒砸三車，憤怒的朝一名男子瘋狂追砍，根據了解，這兩派人馬本來在前鎮區興仁公園談判，雙方疑似談判破裂後，劉姓男子一方追到鳳山區發現對方行蹤，開始一連串衝撞、砍殺的行動。

▲高雄拼治安，警靠快速清理現場還有要求周邊店家不得將監視器畫面外流 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不料，這起案件發生之後，記者接獲訊息趕赴現場採訪，沒想到卻發生員警忙著火速動員清理現場，被媒體拍下將路中車輛碎片清掃至路旁，還趕忙將遭砸3輛車輛駛離，連路旁遭衝撞的汽機車，也都沒通知交通隊到場採證，整個案發現場不到十分鐘火速被警方清理，似乎有「破壞現場」。

另外一早記者回到現場採訪時，當地店家表示員警來「提醒」不要將監視器畫面外流，這讓記者很不高興，在新聞群當中發問「請問警方有特別交代，五金百貨監視畫面不要外流」、「整個高雄市的民間監視器都歸警局管吶」，「難道？？這些都是超前佈署中的程序之一」，記者不僅酸「第一時間，把車子開、把人載走連影片都封口，完全是星際戰警的橋段」。

▲高雄拼治安，警靠快速清理現場還有要求周邊店家不得將監視器畫面外流，媒體質疑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄拼治安，警靠快速清理現場還有要求周邊店家不得將監視器畫面外流 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此鳳山分局回應：「有關人車帶走部分，係爲協助傷者送醫、疑涉案者、助勢觀望者帶回所內查證；另車輛開回所內是等待採證（現場係因對造一方急欲脫困衝撞造成，屬故意毀損，非屬一般車禍，可免去現場場丈量），惟因尚未採證貿然移置過程多有急躁，致生有觀感不佳，與標準作業程序相違之處定當再教育」。而對於監視器部分，則是說：「現場員警已截取相關影像佐證，要求店家不得另行提供，確實有不當之處，會再落實要求員警勿干涉民眾自主行為」！