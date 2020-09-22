左轉擋「載病患救護車」8秒...網蓋樓狂酸　警端出法條駕駛慘了

▲高雄一輛自小客車涉嫌擋救護車長達8秒，據了解當時車上載有病患。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄苓雅區三多、凱旋路口發生一起汽車未禮讓救護車的事件，從行車記錄器影像可以看到，一輛銀色的轎車，在救護車抵達路口前，打了方向燈緩緩地向左轉，但就在救護車已經到後方，駕駛也沒有禮讓，導致救護車被擋了約8秒鐘，才從汽車後方離開，這段影片被PO上網後引發熱議。

這段汽車擋救護車的影片被PO上網後，有網友酸說「我看到車上載滿雞腿，還從窗戶掉出來，太滿了！」，還有人說「這個擋的太誇張了吧！而且要左轉是不會早點換車道嗎？不要說救護車，一般人遇到也很火」；網友的言論顯示都對駕駛的行為不是很滿意。

▲救護車當時車上載有病患，最後選擇從小轎車後方繞行。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方也指出，這輛轎車涉嫌違反道路交通管理處罰條例，「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照」。

另外，由於消防隊事後證實當時救護車內載有患者，如果未禮讓救護車導致死傷，將處汽車駕駛人新台幣6千元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照，警方呼籲駕駛不要以身試法，以免得不償失。

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