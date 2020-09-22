「你超速爽國庫」高雄交通局創意標誌不到一天消失　自己人拆的！

記者洪靖宜／高雄報導

為了改善闖紅燈、超速問題，高雄市政府交通局21日於高楠公路臨水管路口沿線完成16面直接口語化標誌，包含「闖紅燈 死神對面等」、「天堂不遠 超速就到」、「你超速 爽國庫」，想以創意口吻抑制闖紅燈及超速，不料，22日這些標誌卻離奇不見，還是媒體想拍攝才發現這件事，事後了解竟是養工處來拆的，變成自己人拆自己人的局面。



▲交通局懸掛的創意標誌(右)不到一天就被拆光光(左) 。（圖／記者吳世龍攝／高市府交通局提供）

▲交通局懸掛的創意標誌(右)不到一天就被拆光光(左) 。（圖／記者吳世龍攝／高市府交通局提供）

高市府交通局為抑制闖紅燈及超速違規行為，降低交通A1及A2事故的發生，應用交通部道安資訊平台系統，設計出「闖紅燈 死神對面等」、「天堂不遠 超速就到」、「騎太快 荷包會失血」、「你超速 爽國庫」及「起步慢幾秒 多活好幾年」等五種直接口語化標誌。而直接口語化標誌分別設置於高楠公路臨水管路口沿線，臨路口處設置「闖紅燈 死神對面等」及「起步慢幾秒 多活好幾年」牌面，於路段處設置「天堂不遠 超速就到」、「騎太快 荷包會失血」、「你超速 爽國庫」牌面，想用逗趣口吻，以提醒用路人遵守交通規則。

▲高市府交通局新創意口語化標誌卻沒有任何交通局的LOGO 。（圖／高市府交通局提供）

這16面黃色底黑字的標誌，交通局21日晚間才剛架設完成，不料，22日所有標誌卻離奇消失，一直到媒體想拍攝直奔現場，但繞了好幾圈卻怎麼樣也找不到，交通局得知此事才開始動作了解原因，經過一段時間後，最終發現拆掉標誌的竟是「自己人」。

交通局工程科股長陳俊名表示，交通局設置完標誌後，工務局養工處就接獲轄區分局反映，但因為標誌上沒有寫單位名稱，因此養工處就將16面標誌全數拆除，後續會跟養工處聯繫恢復原狀，交通局坦言，未來必須加強跟相關單位聯繫，並且在標誌旁邊加註交通局LOGO，預計23日會全數重新掛回去。