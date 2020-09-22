史上最大宗「1.5公噸毒品走私」！保三警護航毒梟闖關　下場出爐

▲高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄橋頭地檢署2019年3月破獲史上最大宗安毒、K他命走私案，一共查扣1500公斤（1.5公噸）毒品，市價高達百億元；且檢調還赫然發現，時任保三總隊員警吳駿卿也涉嫌其中，還親自獻策協助毒梟林夏舟闖關。高雄高分院審理後，今（22日）依貪汙治罪條例、運輸毒品等罪嫌各判處林嫌、吳警有期徒刑12年，全案仍可上訴。

檢警調查，林姓毒梟計畫自越南以夾藏貨櫃方式運輸安毒、K他命進國內，因此私下勾結時任保三總隊的吳警、以及報關業者沈嫌；當時林姓毒梟表示，想走私1000公斤的毒品先驅原料入台，希望吳警能從中協助，如若事成願給付新台幣1000萬元為報酬。

吳警禁不起利誘，在應允後還立即向林嫌獻策，將夾藏毒品貨櫃假冒績優公司名義進口，可避免遭到海關或保三總隊查驗。林姓毒梟聞言後相當欣喜，先於107年12月以公司名義進口藏毒貨櫃；吳警及沈嫌獲悉後擔憂若東窗事發，自己恐怕難逃法網，因此還另外偽造不實檢舉筆錄，計畫在案發後自保。怎料在3人各懷鬼胎下，這次的毒品走私卻因越南方面聯繫出錯，導致貨櫃遭到退運。

108年1月，林姓毒梟捲土重來，依照同一模式一口氣進口2只貨櫃，惟專案小組早已掌握相關情資，1月28日前往高雄關針對該2只貨櫃進行開櫃檢查，當場查獲安非他命500包（毛重約1公斤，純度約98%）、K他命1000包（毛重約1公斤，純度98%）。

在專案小組前往驗櫃前，吳警早已收到風聲，立即透露給沈嫌、再由其轉知林姓毒梟，因此眾人並未依照計畫現身提領貨櫃，而是分頭逃逸。專案小組事後積極向上溯源，於今年3月14日逮捕林姓毒梟，全案細節因此曝光。

檢方指出，此次進口安毒、K他命多達近1500公斤，堪稱歷年之最，如若闖關成功、流入黑市，市價恐突破新台幣百億元，對於社會危害相當巨大；而吳姓員警職司安檢任務，竟不知替國家把關，反與毒梟勾結，利用職務上所知悉之檢查漏洞夥同毒梟走私，且遭查獲後還一再飾詞狡辯、毫無悔意，因此均請從重量刑。

橋頭地院今年4月審理時，依違背職務行為期約賄賂罪嫌判處吳警有期徒刑11年、褫奪公權8年；林姓毒梟則遭依運輸二級毒品罪嫌判刑11年。案經上訴，今高雄高分院改判吳、林有期徒刑各12年，全案仍可上訴。

▼檢警查扣重達1500公斤的安毒、K他命成品，市價突破百億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）