　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最大宗「1.5公噸毒品走私」！保三警護航毒梟闖關　下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄橋頭地檢署2019年3月破獲史上最大宗安毒、K他命走私案，一共查扣1500公斤（1.5公噸）毒品，市價高達百億元；且檢調還赫然發現，時任保三總隊員警吳駿卿也涉嫌其中，還親自獻策協助毒梟林夏舟闖關。高雄高分院審理後，今（22日）依貪汙治罪條例、運輸毒品等罪嫌各判處林嫌、吳警有期徒刑12年，全案仍可上訴。

檢警調查，林姓毒梟計畫自越南以夾藏貨櫃方式運輸安毒、K他命進國內，因此私下勾結時任保三總隊的吳警、以及報關業者沈嫌；當時林姓毒梟表示，想走私1000公斤的毒品先驅原料入台，希望吳警能從中協助，如若事成願給付新台幣1000萬元為報酬。

吳警禁不起利誘，在應允後還立即向林嫌獻策，將夾藏毒品貨櫃假冒績優公司名義進口，可避免遭到海關或保三總隊查驗。林姓毒梟聞言後相當欣喜，先於107年12月以公司名義進口藏毒貨櫃；吳警及沈嫌獲悉後擔憂若東窗事發，自己恐怕難逃法網，因此還另外偽造不實檢舉筆錄，計畫在案發後自保。怎料在3人各懷鬼胎下，這次的毒品走私卻因越南方面聯繫出錯，導致貨櫃遭到退運。

108年1月，林姓毒梟捲土重來，依照同一模式一口氣進口2只貨櫃，惟專案小組早已掌握相關情資，1月28日前往高雄關針對該2只貨櫃進行開櫃檢查，當場查獲安非他命500包（毛重約1公斤，純度約98%）、K他命1000包（毛重約1公斤，純度98%）。

在專案小組前往驗櫃前，吳警早已收到風聲，立即透露給沈嫌、再由其轉知林姓毒梟，因此眾人並未依照計畫現身提領貨櫃，而是分頭逃逸。專案小組事後積極向上溯源，於今年3月14日逮捕林姓毒梟，全案細節因此曝光。

檢方指出，此次進口安毒、K他命多達近1500公斤，堪稱歷年之最，如若闖關成功、流入黑市，市價恐突破新台幣百億元，對於社會危害相當巨大；而吳姓員警職司安檢任務，竟不知替國家把關，反與毒梟勾結，利用職務上所知悉之檢查漏洞夥同毒梟走私，且遭查獲後還一再飾詞狡辯、毫無悔意，因此均請從重量刑。

橋頭地院今年4月審理時，依違背職務行為期約賄賂罪嫌判處吳警有期徒刑11年、褫奪公權8年；林姓毒梟則遭依運輸二級毒品罪嫌判刑11年。案經上訴，今高雄高分院改判吳、林有期徒刑各12年，全案仍可上訴。

▼檢警查扣重達1500公斤的安毒、K他命成品，市價突破百億元。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
手機誤丟洗衣機！婆婆桌上放整疊千元鈔…她一看紙條暖哭
艾倫狄珍妮「消失5個月」重回節目當主持人！　鏡頭前道歉
快訊／北市某安養中心嚴重火警！　3老人燒傷無生命跡象
快訊／暴衝公車司機曾吸毒　三重客運回應了
12歲女童全盲在家自學　老師剛走…她與2歲妹火海雙亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

台中客運恍神！猛撞臨停吉普車...「撞球效應」8車慘遭波及

基隆市警局抓車輛超速與噪音神器亮相　半年開出1007件罰單

MIB翻版！鳳山飆砍「快打清潔隊」掩太平　命店家：監視器別外流

可憐綠蠵龜「無法下潛」恐曬昏頭　海巡救援隨船護送醫治

國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

快訊／內湖某安養中心嚴重火警！3老人全身燒燙傷　命危搶救中

遭餵毒女子竟脫衣發狂而死！「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

彰化12歲女童全盲在家自學…老師前腳剛走！她與2歲妹慘死火海

控屏東士官長性侵！她FB曝「超渣事蹟」挨告…關鍵錄音檔逆轉結局

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

台中客運恍神！猛撞臨停吉普車...「撞球效應」8車慘遭波及

基隆市警局抓車輛超速與噪音神器亮相　半年開出1007件罰單

MIB翻版！鳳山飆砍「快打清潔隊」掩太平　命店家：監視器別外流

可憐綠蠵龜「無法下潛」恐曬昏頭　海巡救援隨船護送醫治

國道2號2大1小3車連環撞　大貨車駕駛受困變形車頭被救出

快訊／內湖某安養中心嚴重火警！3老人全身燒燙傷　命危搶救中

遭餵毒女子竟脫衣發狂而死！「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

彰化12歲女童全盲在家自學…老師前腳剛走！她與2歲妹慘死火海

控屏東士官長性侵！她FB曝「超渣事蹟」挨告…關鍵錄音檔逆轉結局

中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

吃路易莎熟食！內行人曝光「必點2種類」　大讚這一點：真平價　

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

「勇敢之盾」軍演！美上校：證明能從海上帶入壓倒性的火力

黃竣民／「雲豹」甲車在街頭含淚跳恰恰

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

4度入圍金曲台語歌后　張涵雅放話紅毯戰袍：能露的都露！

印媒：印軍欲在中印邊境用「雙峰駱駝」運輸和巡邏

友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

我下課媽媽不在家！女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是至親」

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

即／內湖公車釀1死1傷！　駕駛認了吸毒

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

實習師發現學生廁所愛愛　偷拍畫面猥褻女學生

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

更多熱門

相關新聞

左轉擋救護車8秒　警端出法條駕駛慘了

左轉擋救護車8秒　警端出法條駕駛慘了

高雄苓雅區三多、凱旋路口發生一起汽車未禮讓救護車的事件，從行車記錄器影像可以看到，一輛銀色的轎車，在救護車抵達路口前，打了方向燈緩緩地向左轉，但就在救護車已經到後方，駕駛也沒有禮讓，導致救護車被擋了約8秒鐘，才從汽車後方離開，這段影片被PO上網後引發熱議。

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

高雄婦居家檢疫死亡！陳其邁盼更有人味

高雄婦居家檢疫死亡！陳其邁盼更有人味

高雄上演「華麗倒車」撞機車　原因曝光

高雄上演「華麗倒車」撞機車　原因曝光

鳳山街頭衝撞砍殺大亂鬥　警赴現場忙清場

鳳山街頭衝撞砍殺大亂鬥　警赴現場忙清場

關鍵字：

高雄橋頭毒品走私保三

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面