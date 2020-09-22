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合議庭霸氣押3立委！火速派法警函詢...立法院點頭電子公文回覆

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▲台北地檢。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北地院庭長李殷君強調，合議庭裁定後到立法院同意的這段時間，無損被告的權益。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地院審理立委涉貪案，22日凌晨陸續裁定立委蘇震清、陳超明與廖國棟有羈押必要，但3人為現任立委，依憲法增修條文規定，立委除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，台北地院漏夜派法警到立法院欲送出裁定公文，但收發人員未上班，一早法警再趕往，立法院於上午8時20分收文。游錫堃不久即宣布協商結論，並發布電子公文給北院，同意續押。

22日早上10點北院召開記者會，說明昨(21日)北院由法官蔡宗儒、商啟泰與審判長黃怡菁組成合議庭，21日晚間8時起，3名法官分頭開庭訊問，凌晨12時30分許休庭、合議庭評議；凌晨2時30分，合議庭開庭訊問被告，最後裁定蘇震清、廖國棟、陳超明，3名立委羈押禁見。

但因立院已於18日開議，多了一段依法須立院同意後才能執行的尷尬時間，此次承審審判長黃怡菁勇於挑戰這模糊地帶，不僅是台灣司法史上頭一遭，當下作出裁定時，法庭座位區的律師也驚嘆，「這法官真的有想清楚嗎？」

這樣的疑問，上午記者會上也有媒體提出疑問表示，台北法院在裁定未執行下，暫將立委留在候審室的作法，不僅牴觸憲法限制人身自由，更使後續當事人的救濟、抗告期間、未來刑期折抵，可能受到影響，但台北地院庭長李殷君當場否認，強調並無如此疑慮！

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