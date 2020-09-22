吳釗燮：對岸稱沒有海峽中線　等同摧毀台海現狀

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

共軍近期多次擾台，對岸外交部揚言「不存在所謂海峽中線」。對此，外交部長吳釗燮22日表示，一如港版國安法推毀一國兩制，中國對海峽中線的做法等於摧毀台海現狀。

對岸外交部發言人汪文斌21日表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂「海峽中線」。對此，吳釗燮表示，中華民國台灣有自己的主權，政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。

吳釗燮表示，海峽中線是我們思考出來的一條線，但台灣和中國之間以海峽相隔，台海中線過去這麼多年，就是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的象徵。

吳釗燮認為，對岸外交部的做法，就像是香港國安法摧毀一國兩制一樣，對於台海中線的做法，就等於摧毀台海的現狀。

吳釗燮向國際喊話，呼籲國際社會正視中國軍機不斷跨越台海中線，破壞台海穩定和平，威脅台灣人民，甚至有不存在台海中線的說法。他認為，應該要予以譴責，並要求北京政府停止這一切的行為。

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