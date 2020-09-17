吳釗燮：中國武力威脅升級…臺灣是下一個目標　籲請國際社會支持

▲▼外交部長吳釗燮接受外媒採訪時籲請國際社會支持臺灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉睿涵／綜合報導

外交部長吳釗燮16日接受法蘭西24電視台的專訪時，就中國大陸對台灣施加的武力威脅與兩岸關係等問題作出回應。吳釗燮稱，繼香港後，台灣很有可能會成為中國大陸的下一個目標，籲請國際社會支持台灣。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，吳釗燮16日接受法蘭西24採訪時，主持人直接詢問他有關中國大陸武統台灣以及台海之間爆發戰爭的可能性。他回應道，台灣長期以來都一直籠罩在中國大陸的武力威脅之下；近來，中國大陸共有30多架軍機飛入我國空域，可見武力威脅已經升級。

▲捷克參議長韋德齊日前訪台，可見台灣在國際社會上的支持度有所提升。（圖／記者林敬旻攝）

吳釗燮一再強調，我國急需國際社會的更多支持，才有能力與中國大陸抗衡。他以香港為例，認為在中國大陸「解決」了香港之後，台灣將是它們的下一個目標。他補充，中國大陸自去年起頻頻在我國周邊海域進行軍事演習，還故意在東海和南海區域軍事挑釁，可見受到中國大陸武力威脅的並不只有台灣。

他認為，中國企圖擴張領土的野心讓各國領土主權都將受到威脅，所有站在民主陣線的國家應該一同關注這個議題，並互相幫助，才能遏制中國擴張版圖的企圖心。

採訪中也提及捷克議長不久前曾到訪我國，以及台灣增設駐法辦事處等事宜，吳釗燮坦言，他感受到歐盟對我們的態度確實有所轉變，這是因為我國防疫的成果受到歐洲國家的認可，而我們在歐洲疫情嚴重時，捐贈口罩的行動也讓彼此的關係越發密切，進一步地收穫了很多歐洲領袖的支持。