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振華數據蒐集台灣政要個資　陸：非事實「中國是網絡安全維護者」

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▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

深圳振華數據公司傳出蒐集全球重要人士的個資，其中也包含前總統馬英九、外交部長吳釗燮等台灣政要。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，相關報導與事實不符，振華已明確表示數據都是網路上的公開數據，「中國是網絡安全的堅定維護者，中方一貫反對並嚴厲打擊各類的網絡犯罪行為。」

汪文斌16日在例行記者會上提到，他注意到振華已經做出了公開的回應，表示有關的報導與事實嚴重不符，「他們是一家私營企業，客戶是研究機構和商業團體，不收集數據，只做數據整合，有關數據都是互聯網上公開的數據。」

▼前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

▲黑鷹殉職將士公祭，前總統馬英九到場。（圖／記者林敬旻攝）

汪文斌指出，中國是網絡安全的堅定維護者，中方一貫反對並嚴厲打擊各類的網絡犯罪行為，願與各國加強對話合作，共同構建和平、安全、開放合作的網絡空間。

汪文斌還說，前不久，針對當前數據安全風險突出的問題，中方提出了《全球數據安全倡議》，旨在維護全球數據和供應鏈安全，推動數字經濟發展，這一倡議正在得到越來越多國家的積極回應。

汪文斌強調，中方願與各方加強交流合作，達成並遵守反映各國意願、尊重各方利益的全球規則，切實堵住一切利用技術優勢危害別國安全的行為，共同維護全球數據安全。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

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