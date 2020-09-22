疑妻將30年婚戒送「小王」　鬧離婚要她去死...退休男原來生病了　

▲丈夫懷疑妻子外遇。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名退休在家的陳男 (55歲)，某日發現戴在手指的婚戒不見了，懷疑結縭30年的妻子拿去送給「小王」，2人爆發衝突還叫她「去死」，陳妻氣到要離婚，兒女們看到父母吵到要離婚，硬拖爸爸就醫，醫師陳羿行發現陳男的記憶力達失智程度，罹患早發性失智合併嫉妒妄想，必須透過藥物及家人支持重整家庭。

陳女說，「恩愛了快30年，近來爸爸不斷懷疑媽媽外遇，吵到快離婚了」，陳女說，父母結縭30年，一直很恩愛，她出嫁後也很放心娘家，不料，這1年來，爸爸變得煩躁不安、易怒，不喜歡社交活動，提早退休後窩在家裡。

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陳女指出，媽媽白天要工作，還有其他社交活動，爸爸對媽媽屢有抱怨沒有按時下班返家，媽媽不想理他，近幾個月爸爸卻變本加厲，竟然懷疑媽媽外面有「小王」，自己的結婚戒指丟了，也誣賴是媽媽送給「小王」了，情緒動輒失控，一再以言語暴力要媽媽去死，指責媽媽萬死也不足以謝罪，媽媽無法再忍受，氣到要離婚。

陳家兒女看到父母吵到要離婚，硬拖著爸爸就醫，醫師發現陳男的記憶力已達失智程度，並合併嫉妒妄想，兒女們瞠目結舌，他們認為爸爸才55歲怎麼可能失智？衛福部彰化醫院精神科陳羿行表示，失智症大部分發生在65歲之後，年齡越大比例越高，在65歲之前便已發病，稱之為早發性失智症，和先天體質或遺傳有關，並不常見。

▲福部彰化醫院精神科陳羿行。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳羿行指出，失智症者因記憶力退化，對時間和地點產生障礙，對人的辨識也會出問題，引發不安全感，造成妄想等問題。失智合併妄想在臨床上最常見的是被偷竊的妄想，懷疑東西被身邊的人偷走，其實是失智忘記東西放哪裡了；其次是被害妄想，懷疑被下毒或被監視，沒有安全感。

陳羿行說，懷疑另一半不忠的情況稱之為嫉妒妄想，通常是長期酒癮造成性功能障礙，與配偶伴侶性事不和諧，對伴侶產生懷疑，那是一種酒精性精神病，而失智症也可能併發嫉妒妄想，陳男的情況就屬這種。陳男沒有暴力傾向，經由藥物治療，穩定其情緒，而臨床上還有些個案更嚴重，懷疑另一半外遇並習慣毆打對方，這種個案就必須住院治療。

陳羿行表示，一般而言，安享天年的老年人失智妄想還比較可讓家人接受，如果是早發性失智症患者，由於年紀較輕，行動通常自如，有的還是家計主要來源，家人通常都無法接受，整個家庭的生活層面都會受到嚴重的衝擊。

陳羿行強調，這類個案除了透過精神穩定的藥物去改善妄想情況，修補伴侶關係，也需要重整支持系統，家人要叮囑用藥，多加關心陪伴，家人也應為患者辦理重大傷病卡以減免醫療費用及身心障礙鑑定以取得社會資源。

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