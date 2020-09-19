台南市永康區失智友善館揭牌　結合在地文化特色提升失智友善力

▲台南烏竹失智友善館二館舉辦友善館揭牌儀式暨失智友善社區宣導活動，由台南市長黃偉哲、奇美醫學中心院長邱仲慶、衛生局長許以霖、社會局長陳榮枝等人主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南烏竹失智友善館二館，19日上午舉辦友善館揭牌儀式暨失智友善社區宣導活動，烏竹失智友善館是社區居民以在地都會眷村、農村廟宇等文化特性，所發展因地制宜的失智友善社區，居民間共創屬於自己的友善社區生活方式，同時也結合社區中各單位組織、商家建構失智友善社區網絡與安心樂活的社區環境生活。

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心2019年在中華里開設第一個失智友善館，隔了1年，奇美醫學中心在烏竹里開設了第2個失智友善館，台南烏竹失智友善館是社區居民以在地都會眷村、農村廟宇等文化特性，所發展因地制宜的失智友善社區，在社區中的民眾「看到」疑似失智者，可主動「關心詢問」對方需求與去處，將其「留住」身邊並協助撥電話「110」報警或聯繫家屬等，發揮「看、問、留、撥」的精神及時協助失智者。

同時，奇美醫學中心2019年開始中華里的友善館開設以後，目前已經有160多個商家加入這個友善社區，所以這是一個很值得推廣的活動，讓社區的民眾都變成友善的天使，碰到失智的民眾的時候可以給予適當的支持幫忙。

中華失智友善一館於2019年9月成立，烏竹失智友善二館2020年9月19成立，持續擴增友善社區資源，以發展台南市在地文化特色的失智友善力。19日由奇美醫學中心院長邱仲慶、台南市長黃偉哲、衛生局局長許以霖、社會局局長陳榮枝、永康區區長張睿民、烏竹里里長陳壬子、烏竹社區發展協會理事長鄭美妙，以及多位地方代表見證下正式揭牌開幕。黃偉哲市長感謝各界付出，共同協力打造有愛友善的失智社區環境。

烏竹失智友善館創辦「友智藝同工作坊」，以在地農村、廟宇文化融合生活藝術，選擇較具代表性、共同記憶的社區景象（例如：三千宮、萬應公、烏水橋、竹林與古井等）為主題，來呈現長者居民青壯年時期相當熟悉社區的生活風貌，同時透過繪畫筆觸勾勒出長者的記憶，甚至有些長者會分享生命歷程故事、生活經驗，透過色彩將個人故事經歷的元素直接繪入作品中，這樣更能增加長者對環境的認同感，也加深長者對自身生命歷程的印象。

市長黃偉哲表示：台南市在2020年公告台南市政府失智防治行動方案，主要目的為讓失智者獲得尊嚴，在熟悉的社區環境安心、安全地生活，並維持正常社交生活、持續接觸事物刺激，進而能在地活躍老化；特別感謝奇美醫學中心重視失智者與家庭照顧者的社區需求、善盡社會責任，秉持以人為本的精神，願意投入社區營造，持續佈建具在地特色之失智友善力的社區環境。

奇美醫學中心院長邱仲慶強調，因應高齡化時代的來臨，失智人口與日俱增，透過政府機構與奇美醫院連結在地社區的力量，持續以社區賦權概念積極營造友善溫馨的社區環境，集結社區守護力量，讓失智者能自主經營生活、參與社區活動，甚至從事社區服務，使其有成就感與歸屬感，落實社區群體間認同、凝聚力量，讓失智者獲得正向健康且樂活宜居的社區居住環境。

奇美醫學中心更結合烏竹社區居民，將「看問留撥」的友善精神，透過長輩手繪設計具在地化文化友善教材「失智友善四部曲－門神與您憶同守護（Q版門神）」，運用海報、社群網路等多元方式廣宣，強化社區民眾失智友善意識與態度，進而能正確認識瞭解失智症，發揮失智友善，同時兼具在地文化內涵與生活品質提升，營造失智友善思維。

「失智友善館」的建立，提升民眾共同參與觀念的演進，也能讓社區中失智者及家屬就近參與社區活動，提高出門參與社區活動的意願，進而能延緩失智，同時減輕照顧者的負擔與壓力，冀望憶起吾愛吾村建構台南失智友善社區，讓台南市成為南台灣最適合失智者宜居的友善社區環境。

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