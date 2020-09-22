北海道成中國第32省？中資狂買「513個東京巨蛋大」土地

▲據悉，2010年以後，外資購買北海道森林一事浮上檯面，北海道的砂川市有292公頃的森林被收購。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本產經新聞社旗下的富士晚報指出，甫上台的菅義偉政府應處理的優先議題包括正視外資收購日本土地一事，尤其是中國人大買北海道土地，企圖做為中國「一帶一路」的據點。

日本首相菅義偉所組的內閣16日上路，菅義偉表示施政的最優先課題是早日讓2019冠狀病毒疾病（COVID -19）疫情平息與重振經濟，此外就是進行行政與規制的改革。

富士晚報指出，菅內閣也應該正視外國資本陸續購買日本的水源地、森林，尤其是自衛隊基地、機場附近的土地，因為這攸關日本的安全保障。

報導說，中國人以巨額資本大買北海道土地，讓人覺得似乎隱藏著中國國家主席習近平政府想將日本納為巨大經濟圈構想「一帶一路」的企圖。在美國與中國關係對立加劇之際，內部也有「親中派」的菅政府如何面對，值得關注。

產經新聞的主筆宮本雅史2017年7月出版的著作「被爆買的日本領土」，此書的書腰非常聳動，指說「北海道將成中國的第32省？」「現在北海道已經有513個東京巨蛋般的土地被中國收購掉了！」

富士晚報呼籲菅政府早日處理外資收購土地的規定。北海道的水資源、九州的自衛隊基地周邊已被外資大肆收購，主要是這些地區有嚴重的人口外流問題。收購這些土地的外國人大多不是日本盟國的投資家，而是來自中國的資本。

報導說，日本的森林地籍調查僅做4成而已，其餘6成的森林，政府未能完全掌握地主的情況。不僅是森林，就連都市地區的住宅地調查，也缺乏完整統計。

日本於1925年（大正14年）制訂外國人土地法，規定有國防需求的地區可制訂政令，禁止或限制外國人購買相關土地。徒有土地法而無政令，難以實際限制外國人購買土地。

報導說，日本政府的態度一直很曖昧，很少看到像日本這樣未對外資購買土地設限的國家。

日本的防衛省（國防部）2013年針對自衛隊周邊土地的交易情形進行調查，證實北海道、長崎縣有外資進行土地交易。北海道的情況是航空自衛隊的千歲基地周邊發生土地被外資收購。

產經新聞論說副委員長佐佐木類指出，2010年以後，外資購買北海道森林一事浮上檯面，北海道的砂川市有292公頃的森林被收購。

今年1月他在報紙連載「日本復喝！」當中指出，北海道的洞爺湖到東部的苫小牧之間的地區，被中國當成「一帶一路」的一環建設，中國想將此當成經由北極海航路「冰上絲路」的中繼點。

他指出，去年中國國家副主席王岐山、前年中國國務院總理李克強訪日時都特地造訪北海道，訪問洞爺湖周邊。

報導說，外資收購土地一事當然是個人或地方自治體等賣方有經濟上的理由才出售，但政府應該儘速完備法律，避免國土遭外資侵蝕，否則等到察覺時，為時已晚。