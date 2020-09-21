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妙齡女2次染新冠！專家揭「病毒基因序列變異」：恐影響疫苗研發

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▲▼南韓首爾一名醫療人員正在臨時診療所前針對新冠病毒進行測試。（圖／達志影像）

▲南韓首爾一名醫療人員正在臨時診療所前針對新冠病毒進行測試。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

香港8月曾傳出一名33歲男子確診新冠肺炎（COVID-19）約4個半月後，再度染上該病毒。而如今，南韓也揪出與香港男子類似的案例，一名住在首爾的20多歲女子才於3月確診，4月初時再次被宣告染疫；然而，南韓防疫當局透露，該女子體內檢測出的病毒株基因序列與第一次感染時並不同，暗示病毒變異所需時間相當短暫。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）解釋，新冠病毒根據其胺基酸序列，可分為S、V、L、G、GH、GR等6組，然而該名來自首爾的20多歲女性，第二次染疫基因序列竟與前一次不同，而國外也時常傳出類似案例。

報導指出，一旦該女性被證實再度感染新冠肺炎，那麼新冠病毒的疫苗、抗體治療劑在研發上可能受到不小影響。一般來說，假設已被感染新冠病毒、體內產生抗體，若病毒尚未衍生巨大變異，則再次染疫的可能性相對較低。

慶尚南道醫師會感染病對策委員長馬相赫（마상혁）分析，「每個人的情況不一樣，若抗體效能持續的時間非常短、或尚未形成能對抗病毒的中和抗體，的確可能讓（新冠病毒）恢復。」

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於今（21）日下午例行記者會上表示，目前仍致力於整理疫調、臨床特性，與專家共同討論病毒基因序列分析、抗體、臨床症狀等。

鄭銀敬表示，目前仍無法確切斷定來自首爾的該女是否為二度染疫。她指出，該女首次確診住院時無明顯咳嗽、咳痰等症狀，第二次確診住院時雖有類似症狀，卻比先前還更輕微。

鄭銀敬分析，該女首度確診時的病毒基因序列為V型、第二次確診時為GH型。其中，V型為3月初大邱、慶尚北道「新天地教會」群聚感染時主要的流行類型，而GH型則為5月初首爾梨泰院男同志夜店群聚感染時的主要流行類型。

鄭銀敬最後警告，「雖然目前國內最近的新增病例大部份是GH類型，二次感染的情形應該不常見；但若被證實人體能夠再次感染新冠肺炎，則新冠病毒可能會已與引起感冒的病毒、引起流感的病毒一樣，會產生變異，造成人體再度感染，且體內的免疫力無法維持一輩子。這就代表了新冠病毒與感冒、流感等病毒一樣，能引起反覆感染，且終生無法免疫。」

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