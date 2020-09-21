汪文斌稱沒有「海峽中線」！　外交部籲國際社會強烈譴責中國

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者邱茀濱／綜合報導

針對中國外交部發言人汪文斌「不存在所謂的海峽中線」一說，外交部晚間重申，中華民國台灣是一個主權國家，並呼籲國際社會，對中國軍機一再越線的危險挑釁行為、合理化擴張主義的言論，予以強烈譴責。

外交部發言人歐江安21日晚間表示，中華民國台灣是一個主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。

「台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。」歐江安指出，中國外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海的現狀，對此外交部予以強烈譴責，並要求停止其赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

此外，外交部也呼籲國際社會，對解放軍機一再跨越台灣海峽中線的危險挑釁行為、中國外交部破壞台海現狀並合理化擴張主義的言論，予以嚴厲譴責，最後要求中國政府停止以其所謂的一中原則，作為不斷對外武力擴張的藉口。

事實上，共軍在18、19日接連派遣多達37架次的軍機擾台，其中甚至大動作越過海峽中線，有諸多明顯的挑釁行為。國防部21日晚間再次透過「即時軍事動態」，揭露共軍再度派出2架次運8反潛機，侵擾我西南海空域，而我空軍也再次派出戰機升空應對，並以廣播驅離，同時以防空飛彈追監。

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