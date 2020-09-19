▲約女網友壞壞被告4次，他懂了「第5次偷錄音」逃過性侵罪。（圖／翻攝pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

有多項妨礙性自主的38歲黃姓男子日前透過交友軟體，約了一名女網友到汽車旅館發生性行為，不料事後遭對方指控強制性交，但他這一次拿出偷錄的聊天音檔證明，雙方是合議性交並非性侵。儘管黃男在性侵部分獲不起訴，事後仍被女網友提告妨害秘密罪，台北地院審理後判處他3月徒刑，全案可上訴。

38歲黃男有多項妨礙性自主前科，2003年被新北地院判處1年徒刑確定，另外桃園市也有另外3起被提告性侵事件，最後各被判處8月、3年6月及8年徒刑確定，合併應執行12年，加上其他如妨害兵役等罪，他入監後直到2016年8月24日才服刑完畢出獄。

根據判決書指出，黃男2020年1月13日透過交友軟體Cheers，與一名女網友相談勝歡，2人後來約在台北某知名汽車旅館見面，雙方會合隨即共進早餐、聊天進而在房間發生性關係，期間他在女方不知情的情況下，用手機偷錄與女網友之間的對話。

黃男事後遭到女網友提告性侵，他隨即向檢方拿出當時的錄音，證明女網友根本未曾表達不願發生性行為，女網友聽見自己被偷錄音，氣得要再告他妨害秘密罪。檢方調查後，性侵部分予以黃男不起訴處分，妨害秘密罪嫌部分，認為黃男確實以錄音竊錄他人非公開之談話，依法起訴。

台北地院法官表示，黃男出庭時坦承犯行，審酌後依妨害秘密罪，判處黃男3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案可以上訴。