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頭份後庄國小非營利幼兒園3月完工　可容納350名師生

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▲頭份市后庄國小非營利幼兒園新建工程進度，預計2021年3月完工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份市后庄國小非營利幼兒園新建工程進度，預計2021年3月完工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份、竹南人口數日近年益增多，學童人數也快速增加，縣府為落實中央「擴大幼兒園教保公共化計畫」的教育政策，積極爭取獲教育部核定納入「106-109年度校園社區化改造計畫-營造友善幼兒空間」，補助1億190萬元新建后庄國小非營利幼兒園。

縣長徐耀昌21日上午視察頭份市后庄國小非營利幼兒園新建工程進度，目前結構體大致完成，進度超前約達50.2％，他希望如期在2021年3月底完工，提供價格合理、優質的幼兒教育場所，促進校園整體發展。

▲縣長徐耀昌也率各部門人員，視察幼兒園興建工程進度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲縣長徐耀昌也率各部門人員，視察幼兒園興建工程進度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐耀昌表示，由於后庄國小校本部校地不足，因此在文小六分校預定地規畫新設地下一層、地上2層共計10班的非營利幼兒園，總樓地板面積3353.91平方公尺，包括興建10間教室及辦公室、健康中心各1間，尚有室內活動室、室外教學平台、廚房、無障礙電梯、地下防空避難室等，主建築體採築巢概念設計，運用六邊形建築營造多元且富有特色的學習空間，塑造校園獨特風貌。　

苗栗縣政府也指出，目前已完成1棟10間教室、斜屋頂面線澆置及水電配管、配線的工程，結構體大致完成，進度達50.2％，預定2021年3月底完工，預計可容納師生350位。

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