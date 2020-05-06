非營利幼兒園總數六都倒數第2　中市府：明年再增加9間

▲盧秀燕表示，市府努力增加公托數量。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會6日召開第3屆第3次定期大會，多名議員質詢教育局公幼公托倍增執行成效，其中市議員張家銨認為，全台中市非營利幼兒園只有11家，數量是六都倒數第2，對於念不起昂貴的私立幼兒園、又抽不到公立的弱勢家長是一大壓力，教育局表示，明年7月底前會再增加9間，可稍稍減緩家長負擔。

▲張家銨認為，非營利幼兒園太少，不符需求。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市目前的幼兒教育制度包括公立幼兒園、準公共化幼兒園和非營利幼兒園，前3種，家長每月負擔分別是2500元、4500元、3500元，而私立幼兒園每月從7500元至25000元不等，在公立班數少、家長抽籤搶破頭之下，非營利是另一項選擇，但是全台中市只有11間。

張家銨表示，非營利幼兒園下課時間在下午5點至5點半，課後延托可到下午6點半，甚至到7點，沒有寒暑假，每月負擔也不重，非常適合年輕上班族，能讓家長們安心上班，但是她的選區人口20多萬人，卻只有1間，而台中市的家數更是六都倒數第2，市府必須多替年輕人著想。

市長盧秀燕表示，在公立幼兒園方面，過去4年，只有增加90班，這和台中市人口數差距太大，因此市府希望增加至少180班，地點都是公開透明，至於零到2歲的公立托兒所，目前29區只有5間，市府會加強布點，希望2022年能增加10倍，總數50間，減輕年輕人負擔。

教育局長楊振昇說，市府執行公幼倍增計劃，可說是多管齊下，對非營利幼兒園，目前確實只有11間，未來會全力尋求和非營利機構合作委辦，增加更多家數。

教育局表示，全市目前非營利幼兒園有11間、34班，明年7月底前會增加9間、57班，提供弱勢家庭更多機會。

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