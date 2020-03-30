嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記　優質平價減輕家長負擔

▲嘉義市公立及非營利幼兒園辦理109學年度新生登記 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公立及非營利幼兒園將辦理109學年度新生登記作業，身心障礙幼兒訂於3月30日及31日二天，一般生及優先入園幼兒登記訂於4月17日及18日二天(嘉大附幼訂於4月10及4月11日登記)，家長可攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件到幼兒園進行登記，並以登記1所公幼或非營利幼兒園為限，若有重複登記情形，將取消其入園資格。



教育處林立生處長表示，嘉義市109學年度持續提升公共化教保服務供應量，將於嘉北國小新設附設幼兒園大、中、小各1班、精忠附幼增設中大混齡班及小班各1班、大同附幼增設小班1班、北園附幼增設幼幼班1班，希冀提供嘉義市幼生家長普及、優質、平價及近便之教保服務，進而減輕家長負擔。



各園招生簡章已公告於教育處特幼教育科網站(網址:http://case.cy.edu.tw/web/preschool/)或各園網站，凡設籍嘉義市且符合以下年齡之幼生皆可登記，不受學區限制，惟低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒及特殊境遇家庭子女不受戶籍地限制：大班5歲(103.9.2~104.9.1)、中班4歲(104.9.2~105.9.1)、小班3歲(105.9.2~106.9.1)、幼幼班2歲(106.9.2~107.9.1)。



教育處表示，為照顧弱勢幼兒，凡屬需要協助幼兒之條件者，如：低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、身心障礙幼兒、中度以上身心障礙者子女、特殊境遇家庭子女，均得優先入園。另外家中有多位子女的家庭，符合「多胞胎(含雙胞胎)且年滿3足歲以上幼兒、幼兒家庭育有同胞兄弟姐妹3人(含)以上且年滿3足歲以上之幼兒」條件者，亦得優先入園。如登記人數超出招生人數時，各園將秉持公正、公平、公開原則辦理公開抽籤作業。



嘉義市配合中央政策，公立幼兒園除補助5歲幼兒免學費、經濟弱勢幼兒加額外，2歲至4歲幼兒入學即免繳「學費」，非營利幼兒園每月家長最多繳費3500元。公立及非營利幼兒園於平日、寒暑假提供課後留園服務，如符合補助條件者予以補助；另市府亦提供低收入戶等幼兒教保學費補助。幼兒家長如有相關問題，可洽詢各公立、非營利幼兒園或本府教育處特幼教育科(電話：05-2254321分機333、366)。

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