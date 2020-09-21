苗栗男銅鑼到頭份訪友未果連開3槍洩憤　返家轟胸口身亡！

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉1名李姓男子，20日深夜獨自到頭份市訪友，疑似在門口起口角，一時心情鬱卒，竟在社區外亂開3槍洩憤後離開；警方以車追人查出李男銅鑼住處，但李男早一步在自己房間朝胸部開了1槍，經送醫後宣告不治；至於詳細發生原因，還待釐清中。

▲李姓男子因心情不佳，從銅鑼跑到頭份訪友未果，竟在社區外連開3槍洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份警方表示，20日深夜11時30分左右，有民眾表示在頭份市翠亨路附近社區，聽到疑似3聲槍響，趕緊出外察看後，發現旁邊小客車車身有彈孔痕跡，嚇得趕緊報警處理；警方到達時發現，小客車有3枚清晰彈孔，還有1枚彈殼掉在旁邊地上；警方以車追人，查出李男住銅鑼鄉，便循線前往逮人。

▲李男凌晨回銅鑼家後，竟在房間內朝自己胸口開了一槍，經送醫搶救後，還是因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

正當警方抵達李男住處時，門口已停苗栗分局警車及救護車，發現李男竟持槍朝自己胸口開了一槍，送醫後已經不治身亡；李男家人表示，他開槍前有打給姊姊說心情差，想自殺；怎料就在房間聽到槍聲，當家人衝進去時，已經發現李男胸口冒出血，失去意識了。

據警方初步調查，李男因訪友未果，一時氣憤，才會情緒失控朝空地連開3槍；而開槍的車主也說，自己並不認識李男，也不知為何朝他的車上開槍；但有民眾聽到李男到社區時有按門鈴，雙方疑似有起一點口角衝突，隨後就聽到槍聲；至於真正的事發原因，警方也還在積極調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

・讓肌膚煥然一新

►苗栗男山區架網擄鴿勒贖 4縣市中招！警埋伏圍捕救出14肉票