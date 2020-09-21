青花瓷口罩來了！本周販售通路一次看　特殊色每天上午10點開賣

▲愛買獨賣「青花瓷醫用口罩」。（圖／愛買提供）



記者黃可昀／綜合報導

疫情趨緩但仍不可掉以輕心，進出人多或密閉場所還是得配戴口罩。《ETtoday新聞雲》整理出本周實體或網路口罩販售資訊，其中包括醫療用「青花瓷口罩」，特殊花色未賣先轟動。

愛買

9/23早上11點全台15家門市獨家開賣「成人醫用青花瓷口罩」，每盒30片，售價299元，一人限購1盒，每間分店限量200盒，每人限購1盒，售完為止，有「嫣然」、「綻放」2種花紋版本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淘寶台灣

1、9/21日開賣美德醫用口罩「分享綠」50入，售價349元。此外，美德醫用口罩還有推出組合包，搭配抗菌噴霧等等，均為9/21開賣。

2、善存醫用成人口罩洋流藍、緋櫻粉、森野綠、蝶舞橘50入，售價均為509元，各色將自9/21至9/25的上午11點依序開賣。

3、中衛醫療口罩天空藍50入，售價300元，9/23下午4點開賣；櫻桃紅50入，售價300元，9/24下午4點開賣。

松果購物

1、台灣國際生醫特殊色醫療口罩，每個顏色各5包，50入769元，每天上午10點準時開賣。

2、順易利特殊色醫療口罩，50入629元，每天上午10點開賣。

3、善存醫療口罩櫻花粉、蓮藕紫50入699元，每天上午10點開賣，限量40盒。

4、台灣國際生醫兒童口罩，50入649元，每天上午10點開賣，限量50盒。

5、BNN 3D醫療兒童口罩天空藍，100入1380元，上午10點開賣，限量120盒。

FriDay購物

1、真心良品三層拋棄式醫療口罩，50入480元、100入880元，均為9/21開賣；一般醫療口罩50入599元，附贈口罩收納盒且可挑色。

2、台灣國際生醫兒童醫療口罩天藍色50入，搭配康朵茶樹精油酒精噴霧60ml，售價690元，9/21開賣。