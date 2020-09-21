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網購買到首盒「雙鋼印口罩」還開箱！網困惑：全面徵收怎還偷跑

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▲▼網購竟買到目前被政府「全面徵收」的雙鋼印口罩。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

▲MD+MIT雙鋼印口罩全面徵收初期，網友卻在網購上買到。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

記者林育綾／台北報導

自爆發中國大陸製口罩混入台灣「國家口罩隊」實名制口罩後，中央疫情指揮中心祭出「雙鋼印標示」，並宣布9月24日起「全面徵收」，僅在衛生所及藥局等實名制1.0通路販售；如今卻有網友已透過網購平台買到MD+MIT「雙鋼印口罩」，還PO開箱文，讓其他網友也議論紛紛「不是全面徵收嗎怎能買到」、「為什麼能偷跑？」

指揮中心先前表示，MD+MIT雙鋼印新制初期，由於生產口罩數量有限，將「全面徵收」以供應實名制通路販售，等實名制通路之雙鋼印口罩供應數量穩定後，才會檢討是否由廠商供應自由市場販售。換句話說，目前「雙鋼印口罩」還不能在電商平台自由上架、販售。

不過Facebook社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社」卻有網友表示，已經透過電商平台買到「雙鋼印口罩」，還PO文開箱，讓其他網友困惑「不是全面徵收嗎？怎能買到」、「照理說目前禁止販賣」、「這是偷跑吧！政府不是告知不能偷跑？？」

此外MD+MIT雙鋼印應該標示在同一側，網友秀出的此款口罩卻標示在不同邊，也讓其他人議論紛紛，直說「鋼印有點神奇啊！！！」。目前該商品已經在平台下架。

▲▼MD+MIT雙鋼印口罩全面徵收初期，網友卻在網購上搜尋到。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

▲如今該商品已經下架。（圖／翻攝自蝦皮）

而食藥署企科組副審查員郭旭棋表示表示，關於電商平台販售口罩，目前需釐清兩個部分，一為是否在徵用之前就生產？二為是否在國家隊名單中？至於徵用期程如何調整，還有待指揮中心物資組釐清。

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