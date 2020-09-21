澳洲孕媽「煽動」不戴口罩爭自由　遭警逮捕惹議：我要照超音波欸

Hey everyone, I know a lot of you have asked how you can help out, well this is how. Thanks so much everyone 由 Zoe Lee 發佈於 2020年9月17日 星期四

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名女子日前被警方逮捕並起訴，因她涉及煽動反對2019冠狀病毒（COVID-19）封城措施，甚至「鼓勵」眾人不要戴口罩。不過警方執法時機與行為引起網友熱議，眾人並非認為女子應該被捕。

▲布勒的室友在臉書直播逮捕過程。（圖／翻攝自Zoe Lee）

CNN報導，臉書一則已有750萬點閱次數的影片顯示，28歲女子布勒（Zoe-Lee Buhler）當時身穿全套睡衣，維多利亞（Victoria）警方逮著搜索令在她住處將其逮捕，而她的室友也在現場開啟直播。

布勒被捕當即表示她有孕在身，再過不到一小時就要去照超音波，此外她也不斷主張自己所作所為並沒有觸犯任何法律。警方則表示，「妳就是正在觸犯法律，所以我才要逮捕妳。」

布勒隨後表示願意撤下網上主張不戴口罩的貼文，該則貼文連結的標語是，「巴拉瑞特（ Ballarat ）的人懇請加入我們，為自由和人權而戰！」不過警方仍將布勒逮捕和起訴，並警告所有即將參與遊行示威的人，會毫不猶豫祭出罰款。

警方的逮捕行為引起網路爭議，部分網友認為他們行為不妥，因人們想要和平示威或在網路上發表意見就將其逮捕，有過度執法的嫌疑。