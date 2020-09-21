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網購買到整盒「雙鋼印口罩」　莊人祥：要調查是偷跑或仿造

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記者趙于婷／台北報導

在大陸進口假MIT口罩風波爆發後，中央流行疫情指揮中心也宣布未來改採雙鋼印口罩，且全面徵收。但有網友已透過網購平台買到MD+MIT「雙鋼印口罩」，還PO開箱文，讓其他網友也議論紛紛「不是全面徵收嗎怎能買到」、「為什麼能偷跑？」對此，發言人莊人祥回應，是偷跑還是仿造，還需要進一步調查。

▲▼網購竟買到目前被政府「全面徵收」的雙鋼印口罩。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

▲網友在臉書爆料買到雙鋼印口罩。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

指揮中心日前宣布，MD+MIT雙鋼印新制初期，由於生產口罩數量有限，將「全面徵收」以供應實名制通路販售，等實名制通路的雙鋼印口罩供應數量穩定後，才會檢討是否由廠商供應自由市場販售。

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但Facebook社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社」卻有網友表示，透過電商平台買到「雙鋼印口罩」，還PO文開箱，讓其他網友困惑「不是全面徵收嗎？怎能買到」「照理說目前禁止販賣」。

對此，莊人祥回應，目前知道雙鋼印大概有8成都是印在同一邊，另外2成廠商可以自己依照公司需求去改，這是事件是偷跑拿出去賣或是有仿造，還要再去調查，才有辦法回應。他也強調，目前只要雙鋼印就會被徵收，廠商不行印完後私自販售。

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