數十年無私掃宮廟、登山步道　84歲郭樹薯獲好人好事代表

▲高齡84歲的郭樹薯先生（右二）今獲台中市政府表揚為好人好事代表。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市54位好人好事代表20日接受市政府表揚，最高齡受獎者為高齡84歲的郭樹薯先生。社會局表示，郭樹薯謙虛和善、樂於助人，閒暇時會到附近公園、登山步道和宮廟清潔打掃，親力親為改善鄰里環境。

副市長令狐榮達表示，今年共有54人獲好人好事代表，他們不求回報長期付出，，能號召更多人加入行善行列，尤其今年因為疫情，各行各業受到很大的影響，好人好事代表們的「仁風義舉」，更具有特別意義，也向每一位獲獎的代表，致上誠摯的祝福及最崇高的敬意。

社會局長彭懷真說明，「存好心、做好事」是社會祥和風氣的基本要素，願意長期發揮愛心助人，更需要無私奉獻和實踐社會公益的熱忱，好人好事代表們以實際行動投入社會公益，感謝推薦單位和評審委員用心提報審查，透過表揚將他們的善舉發揚光大。

社會局提到，今年好人好事代表最高齡受獎者為高齡84歲的郭樹薯先生，他謙虛和善、樂於助人，閒暇時會到附近公園、登山步道和宮廟清潔打掃，親力親為改善鄰里環境，並秉持「說好話、做好事」、「己所不欲勿施於人」的正向態度，樹立良好身教，也為鄰里典範。