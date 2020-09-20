57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手

▲趙婦22日當天輕裝攻頂中雪山，不料下山途中迷途，失聯至今已30天。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

來自台北的趙姓女山友（57歲）8月21日隨團攀登台中大雪山，不料翌日下山途中卻脫隊失聯，迄今已滿30日音訊全無；焦急的丈夫17日在臉書PO文，懸賞150萬元尋妻，「我只有一個念頭，就是快快把內人找到！」

趙女丈夫表示，太太當天輕裝攻雪山，上月21日與好友自大雪山國家森林公園入山，不料翌日下山途中卻脫隊迷途，失聯至今已30天，「經消防局與民間搜救隊搜尋多日無果，今不得已，採用懸賞方式，盼各界高人能伸出援手。」

除了高達150萬元的懸賞金外，趙女丈夫也將在26K營地搭設2至3座四人帳篷，供搜救人員睡覺休息用，同時也會放置耐久食材，減輕搜救員負擔。由於中雪山地形險峻，多處大落差、峭壁，並非一班地形，搜救員需具備橫跨高山箭竹經驗，還得有繩索垂降專業，趙女丈夫建議，搜救員應以一組2至3人隊伍，以確保自身安全。

消防局指出，趙女該團共有5人及1名協作，8月21日入山，原本預計8月25日自登山口下山，豈料22日輕裝攻頂中雪山後卻傳出意外，趙女下山途中不慎脫隊迷途，當時趙女第一時間還有撥打電話求救，豈料隨後卻因手機電力不足而失聯。警消獲報後立即動員上山搜救，至8月26日止共出動4梯次、41名人員前往，期間還發生搜救人員滑落10公尺陡坡意外，導致左手腕骨折，最後由直升機吊掛送醫。

隨著時間過去，趙女失聯至今已滿30日，但仍音訊全無，丈夫只好在臉書PO文懸賞150萬元尋妻，並自9月26日起生效，盼妻子能快快回家。

▼丈夫在臉書PO文懸賞150萬元尋妻。（圖／翻攝當事人臉書）