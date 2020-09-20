　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手。（圖／翻攝當事人臉書）

▲趙婦22日當天輕裝攻頂中雪山，不料下山途中迷途，失聯至今已30天。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

來自台北的趙姓女山友（57歲）8月21日隨團攀登台中大雪山，不料翌日下山途中卻脫隊失聯，迄今已滿30日音訊全無；焦急的丈夫17日在臉書PO文，懸賞150萬元尋妻，「我只有一個念頭，就是快快把內人找到！」

趙女丈夫表示，太太當天輕裝攻雪山，上月21日與好友自大雪山國家森林公園入山，不料翌日下山途中卻脫隊迷途，失聯至今已30天，「經消防局與民間搜救隊搜尋多日無果，今不得已，採用懸賞方式，盼各界高人能伸出援手。」

除了高達150萬元的懸賞金外，趙女丈夫也將在26K營地搭設2至3座四人帳篷，供搜救人員睡覺休息用，同時也會放置耐久食材，減輕搜救員負擔。由於中雪山地形險峻，多處大落差、峭壁，並非一班地形，搜救員需具備橫跨高山箭竹經驗，還得有繩索垂降專業，趙女丈夫建議，搜救員應以一組2至3人隊伍，以確保自身安全。

消防局指出，趙女該團共有5人及1名協作，8月21日入山，原本預計8月25日自登山口下山，豈料22日輕裝攻頂中雪山後卻傳出意外，趙女下山途中不慎脫隊迷途，當時趙女第一時間還有撥打電話求救，豈料隨後卻因手機電力不足而失聯。警消獲報後立即動員上山搜救，至8月26日止共出動4梯次、41名人員前往，期間還發生搜救人員滑落10公尺陡坡意外，導致左手腕骨折，最後由直升機吊掛送醫。

隨著時間過去，趙女失聯至今已滿30日，但仍音訊全無，丈夫只好在臉書PO文懸賞150萬元尋妻，並自9月26日起生效，盼妻子能快快回家。

▼丈夫在臉書PO文懸賞150萬元尋妻。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手。（圖／翻攝當事人臉書）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼最後訊息「憲哥，謝謝你照顧峮峮」　她一旁忍不住落淚
吳宗憲：寫了首歌送小鬼　「天堂有多遠，你的行李帶得夠不夠」
快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！　不捨小鬼離世
新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診
PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機
Lulu慟9月失去2朋友「靈堂前眼淚止不住」：生活難生命更難
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／東海氣爆傳「燒熔汽油桶」噴飛鄰居陽台　消防局回應了

57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手

通緝男闖李登輝追思會欲滋事　遭攔嗆警：「吃飽撐著？」反曝身分

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角　警鎖定「黑衣口罩男」

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

台中幼童獨闖馬路…「害3機車急煞」撞一團！脫線媽5分鐘後才現身

快訊／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁…警調查中

獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

女子深夜推拋錨機車走10公里　「頭低低的」員警以為躲酒駕

影／東海氣爆釀4死若屬人為　法界坦言：被害家屬恐求償無門

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

獨／東海氣爆傳「燒熔汽油桶」噴飛鄰居陽台　消防局回應了

57歲婦「輕裝攻頂中雪山」失聯！夫懸賞150萬尋妻：盼高人伸援手

通緝男闖李登輝追思會欲滋事　遭攔嗆警：「吃飽撐著？」反曝身分

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角　警鎖定「黑衣口罩男」

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

台中幼童獨闖馬路…「害3機車急煞」撞一團！脫線媽5分鐘後才現身

快訊／宜蘭雷公埤驚見女浮屍！全身只穿內衣褲車停一旁…警調查中

獨／住戶驚見「綠鬣蜥」趴鐵捲門嚇歪　義警徒手抓遭劃一道血痕

女子深夜推拋錨機車走10公里　「頭低低的」員警以為躲酒駕

影／東海氣爆釀4死若屬人為　法界坦言：被害家屬恐求償無門

醉夫不爽妻連生5女兒…操鐮刀剖肚逼流產！聽信預測：下個也是女孩

雙行星9月25日撞擊地球軌道 　NASA證實：直徑約100米…仍在追踨

吳宗憲認了「真的錄不下去」！　暫緩《玩很大》拍攝：比家人還像家人

塞爾提克走過內鬨拿「團隊勝利」　史瑪特、布朗扭扭屁股慶祝

清純高二妹開學日墜亡！目擊同學：她被4男「抬上樓頂」...警說法大反轉

921防災日發地震、海嘯國家級警報　手機明響2次...沒收到才要怕

進政大封存國民黨檔案　江啟臣批促轉會成民進黨「新警總」

新光盃熱舞賽不畏疫情近170組參賽創新高　冠軍奪10萬元獎金

日職／王柏融鎖定147公里速球　敲本季第2支二壘安打

每日確診人數6千→3千！菲律賓疫情「緩降」　取消入境全篩未定案

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

不爽熊貓外送棄單　業者三字經辱罵下場曝

口罩男「2秒潑糞」畫面曝！長髮妹狼狽淋滿身

高中妹廁所啪啪男友！實習師錄全程後下秒猥褻她

知名領隊「自由哥」猝逝　手機壓腹部下方！

被騙去處理漏水！孕婦遭「利刃刺腹」

即／重機跑完北宜遇死劫　撞上左轉車噴飛亡

約朋友跑山！志願役軍人相撞轎車慘死

東海氣爆奪4命　樓梯找到打火機

即／大稻埕碼頭驚見浮屍！上半身腐爛

遭潑糞原因曝！21歲女前天夜店爆口角

喊1小時沒人理　東海死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

更多熱門

相關新聞

台中社會局身障中心邀社區慶中秋

台中社會局身障中心邀社區慶中秋

台中市目前約有12萬7千名身障者，社會局19日邀請社區據點長輩、信望愛身障學員、社區民眾，在潭子區身心障礙綜合福利服務中心提前慶祝中秋。

曼哈頓懸日絕美景色今起登場

曼哈頓懸日絕美景色今起登場

台中童獨闖馬路　害3機車撞一團

台中童獨闖馬路　害3機車撞一團

東海氣爆奪4命！房客回現場見「廚房冒煙」嚇壞

東海氣爆奪4命！房客回現場見「廚房冒煙」嚇壞

男耳邊傳「殺她」！狂刺懷孕女10刀　

男耳邊傳「殺她」！狂刺懷孕女10刀　

關鍵字：

雪山台中山難懸賞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

她通靈見「小鬼躲遺照右下角」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼妹連2天一早就到！穿全黑緊勾老公

PTT開始檢討《玩很大》　紅隊：真是夠了

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面