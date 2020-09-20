　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍空軍19日在官方微博發布一段「轟-6K」模擬轟炸的影片，被發現畫面中的攻擊目標疑似為美軍關島基地，極具針對性，引起了大量關注。另外，也有大陸網友指出，影片中引用了好幾個美國電影的片段，不管是從傳達的內容，或是軍方的立場來看待，似乎都不太妥當。

該段影片由解放軍空軍官方微博「空軍在線」發布，標題為「戰神轟-6k，出擊！」，同時還附上了一段文字，「我們是祖國空天安全的捍衛者，我們有自信、有能力，時刻捍衛祖國空天安全！戳視頻，看大國佩劍，千里點穴。」

▼片中轟炸的畫面，被指與史恩康納萊主演電影《絕地任務》中一幕幾乎一樣。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）

▲▼解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）

▼《絕地任務》片尾轟炸島嶼的片段。

該段影片以真實片段及模擬畫面組合而成，真實片段看得出是由解放軍自行拍攝，包含轟-6K起飛、駕駛員操作，以及地勤人員的工作過程，被許多大陸網友稱讚拍攝的很有質感。

不過，模擬畫面中的轟炸橋段就引起較多的爭議，有外媒指出，影片中有一幕出現了衛星地圖，顯示轟-6K攻擊的目標疑似是美軍關島基地，這也是解放軍罕見發布針對美軍的相關內容，針對性極強。

另外，還有眼尖的大陸網友發現，影片中的好幾幕轟炸畫面很眼熟，與美國電影《絕地任務》（The Rock）、《危機倒數》（The Hurt Locker）的畫面相似度極高，「不管是從影片要傳達的內容，或是軍方的立場來看，引用美國電影的畫面似乎都不太妥當。」

▼沙塵被衝擊波震起的畫面，被指為傑瑞米雷納主演電影《危機倒數》中的一幕。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）

▲▼解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）

▼《危機倒數》開頭爆炸片段。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」 《霹靂MIT》成追憶
日男星吃飯一半突不適　急救無效猝逝
吳宗憲緊牽Sandy來看小鬼　KID低頭跟在後面
海軍訂88杯飲料突取消！手搖店都做了「不生氣」原因曝光
張立東、庹宗康來告別小鬼　「太痛了」遮半張臉：沒辦法止淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

「海空力量」多次穿越、繞台巡航！解放軍行動大盤點：已常態化

「丟掉幻想，準備戰鬥」大陸武統聲浪高漲！　微博網友：等不及了

2天出動37架共機是「下猛藥」　胡錫進放話：離台灣上空剩一步之遙

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了　免加油可直達中國邊境

美國有賣給台灣！　帕拉丁自走炮一擊命中「5倍音速靶機」

陸「實戰性演練攻台」　《環時》解讀：多架軍機已非警告

日本防衛費將逾3兆台幣！美防長要求盟國軍費GDP占比達2％

擾台「轟六K戰機」近距離高清！照片原始密碼曝　意外揭台空軍訊息

準備戰鬥？胡錫進警告：美台若建立國家實質關係　一定「解放台灣」

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

「海空力量」多次穿越、繞台巡航！解放軍行動大盤點：已常態化

「丟掉幻想，準備戰鬥」大陸武統聲浪高漲！　微博網友：等不及了

2天出動37架共機是「下猛藥」　胡錫進放話：離台灣上空剩一步之遙

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了　免加油可直達中國邊境

美國有賣給台灣！　帕拉丁自走炮一擊命中「5倍音速靶機」

陸「實戰性演練攻台」　《環時》解讀：多架軍機已非警告

日本防衛費將逾3兆台幣！美防長要求盟國軍費GDP占比達2％

擾台「轟六K戰機」近距離高清！照片原始密碼曝　意外揭台空軍訊息

準備戰鬥？胡錫進警告：美台若建立國家實質關係　一定「解放台灣」

字節跳動打臉川普！撇50億美元基金逆轉TikTok禁令：第一次聽說

國防部推「打敗惡龍」樂高動畫　展現保衛台灣決心

華語文教學科目「是非題」鑑別度不足　教育部：110 年起不考了

疑點重重！女員工淚訴「外套男」搶80萬　警1天半拆穿：自導自演

曼哈頓懸日還沒結束　PRO神人曝：震撼絕美景色20日起登場

老店就是不一樣！月餅、鳳梨酥甜而不膩　中秋送這10家最有面子

快訊／台中出租套房「床鋪起火狂燒」！獨居男全身70%燙傷搶救中

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

黑冠麻鷺「穿上泡棉鞋」單腳站立　減少關節壓力骨折更快好！

解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

軍武熱門新聞

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

2天出動37架共機！胡錫進：離飛臨台灣上空剩一步之遙

共軍逼近！大陸「武統」聲浪高漲

台灣快有了！帕拉丁自走炮命中5倍音速靶機

空軍拍擾台轟6「原始密碼」曝：我軍機離很近

國軍寄發「動員召集預告書」

盤點解放軍繞台行動：已常態化　

《環時》：陸實戰性演練攻台

兩岸飛官對話曝光　解放軍：沒有海峽中線

北京在等良機！共軍犯台7可能曝

國防部89秒影秀肌肉：挑釁威脅動不了國軍

美台若建實質關係　胡錫進回應了

解放軍罕見回覆網友：丟掉幻想，準備戰鬥

針對台海實戰演練！　張競：勿驚慌失措、嚴防擦槍走火

更多熱門

相關新聞

盤點解放軍繞台行動：已常態化　

盤點解放軍繞台行動：已常態化　

台海緊張局勢不斷升溫，解放軍18、19日更是派出37架軍機逼近台灣。《央視軍事》今（20）早則在微博列出解放軍穿越島鏈、繞飛台島的大動作。

共軍逼近！大陸「武統」聲浪高漲

共軍逼近！大陸「武統」聲浪高漲

2天出動37架共機！胡錫進：離飛臨台灣上空剩一步之遙

2天出動37架共機！胡錫進：離飛臨台灣上空剩一步之遙

共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

解放軍擾台　黃安：留幾個活口給我

解放軍擾台　黃安：留幾個活口給我

關鍵字：

解放軍轟-6K關島

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

她通靈見「小鬼躲遺照右下角」

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

小鬼妹連2天一早就到！穿全黑緊勾老公

買房老鳥「不考慮15年內大樓」新手驚呆

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面