解放軍公布「轟-6K」模擬炸關島影片！多幕疑為好萊塢電影片段

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍空軍19日在官方微博發布一段「轟-6K」模擬轟炸的影片，被發現畫面中的攻擊目標疑似為美軍關島基地，極具針對性，引起了大量關注。另外，也有大陸網友指出，影片中引用了好幾個美國電影的片段，不管是從傳達的內容，或是軍方的立場來看待，似乎都不太妥當。

該段影片由解放軍空軍官方微博「空軍在線」發布，標題為「戰神轟-6k，出擊！」，同時還附上了一段文字，「我們是祖國空天安全的捍衛者，我們有自信、有能力，時刻捍衛祖國空天安全！戳視頻，看大國佩劍，千里點穴。」

▼片中轟炸的畫面，被指與史恩康納萊主演電影《絕地任務》中一幕幾乎一樣。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）



▼《絕地任務》片尾轟炸島嶼的片段。



該段影片以真實片段及模擬畫面組合而成，真實片段看得出是由解放軍自行拍攝，包含轟-6K起飛、駕駛員操作，以及地勤人員的工作過程，被許多大陸網友稱讚拍攝的很有質感。

不過，模擬畫面中的轟炸橋段就引起較多的爭議，有外媒指出，影片中有一幕出現了衛星地圖，顯示轟-6K攻擊的目標疑似是美軍關島基地，這也是解放軍罕見發布針對美軍的相關內容，針對性極強。

另外，還有眼尖的大陸網友發現，影片中的好幾幕轟炸畫面很眼熟，與美國電影《絕地任務》（The Rock）、《危機倒數》（The Hurt Locker）的畫面相似度極高，「不管是從影片要傳達的內容，或是軍方的立場來看，引用美國電影的畫面似乎都不太妥當。」

▼沙塵被衝擊波震起的畫面，被指為傑瑞米雷納主演電影《危機倒數》中的一幕。（圖／翻攝解放軍空軍在線微博）



▼《危機倒數》開頭爆炸片段。