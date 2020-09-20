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2天出動37架共機是「下猛藥」　胡錫進放話：離台灣上空剩一步之遙

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▲▼共軍轟六型機。（圖／國防部提供）

▲共軍轟六型機。（圖／國防部提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克17日率團訪台，解放軍連續2日出動37架軍機。對此大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文，稱解放軍這次是「下猛藥」，離飛臨台灣島上空只剩一步之遙！

▲▼國防部19日揭露，共軍上午派多達19架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部提供）

▲國防部19日揭露，共軍上午派多達19架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部提供）

解放軍18和19日接連出動18、19架軍機擾台，並批評台美頻繁製造事端，強調行動是針對當前臺海情勢。胡錫進19日發表評論，稱實戰性演練攻台清楚表明，大陸不再容忍美台用切香腸的方式提升勾連，這種勾連已經成為打擊的首要目標，它必須停下來，否則大陸的軍事行動必將繼續大幅升級，直至攤牌。

「大陸軍機如此大規模逼近台灣島，與它們飛到台灣本島上空只剩一步之遙」，胡錫進指出，如果美台繼續升級官方勾連，相信解放軍將有充分的意志試射巡航導彈飛越台灣島，派戰機飛臨台灣本島上空宣示主權，開展演訓，那將形成台海地區全新的軍事格局。

他接著稱，重要的是，大陸全社會已對台當局失去耐心，普遍認為需要給台獨勢力一個根本性教訓，如果對方敢開第一槍攻擊我軍戰機，那麼解放軍就可以對台灣軍事力量開展「毀滅性打擊」，把解決台灣問題推向新階段。

▲▼共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

胡錫進還表示，很少有人相信美軍有意志對兩岸接下來的軍事對抗開展全面武力干涉，如果美軍真那樣幹，解放軍也早有預案，有充分信心在台海地區擊敗前來干涉的美軍，給美方的霸權野心以沉重回擊。

胡錫進最後強調，中國大陸社會的上下都熱愛和平，但「我們越來越清楚，和平必須有強大的軍事能力和在必要時堅決使用這些能力的決心提供支援。美台切香腸發展官方關係，現在他們切到手指了。尤其是蔡英文當局，他們或者懸崖勒馬，或者跌入深淵，粉身碎骨」。

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