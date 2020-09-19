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共軍連2日擾台揚言「解放台灣」　黃安：留幾個活口給我

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▲▼ 黃安。（圖／翻攝自微博）

▲黃安。（圖／翻攝自微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台後，解放軍動作頻頻，在宣佈在台海附近組織實戰化演練後，18、19日分別派出18、19架軍機擾台，更揚言「丟掉幻想，準備戰鬥」、「中國一點都不能少」等，讓台海緊張氣氛瞬間升溫。對此，長年定居大陸、立場鮮明的藝人黃安，也在微博發表了表示，「留幾個活口給我，嘗嘗老夫拳頭的滋味」。

針對解放軍近日的演練，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，「有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力」。「台灣」關鍵字隨之登上微博熱搜，成為大陸網友的熱搜話題，更有網友留言「丟掉幻想，準備梧桐（武統）」。

▲▼2020年9月18日，解放軍轟-6進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）

▲2020年9月18日，解放軍轟-6進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）

面對解放軍派機接近台灣一事，我國除了升空以廣播驅離，更更改了廣播內容，以「一切後果自負」的強勢口氣，要求對方立即迴轉脫離。

對此，黃安在微博上發文發表看法，「一切後果自負？好兇啊！那好，後果是什麼說來聽聽」，。可以看出對於我國廣播驅離的內容感到相當不以為意。

時逢已故總統李登會追思告別，以及美國國務次卿柯拉克、前日本首相森喜朗訪台，解放軍在18日出動轟6、殲16、殲11、殲10等共18架軍機，以及在19日出動殲16、殲10、殲11、轟6、運8等多達19架軍機擾台，引起國際社會關注。我國國防部對此呼籲，大陸當局應該自制，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，應共維台海與印太區域的和平與安全。

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