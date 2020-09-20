「丟掉幻想，準備戰鬥」大陸武統聲浪高漲！　微博網友：等不及了

▲解放軍東部戰區海軍航空兵某部組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克17日率團訪台，解放軍連續2日出動37架軍機，台海局勢不斷升溫。另外，從大陸鷹派官媒《環球時報》評論文章，到微博網友的輿論走向，都能看出大陸一方在不斷釋出「武統」台灣的訊號。

針對軍機繞台，大陸國防部新聞發言人任國強早前表示，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

解放軍東部戰區的官方微博援引該戰區發言人張春暉的話表示，「戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施『台獨』分裂活動。」在留言區，東部戰區還表態稱，「丟掉幻想，準備戰鬥」。

▲共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）

另外《環球時報》也發表社評解讀，「這已非警告，而是實戰性演練攻台」，台美切莫誤判形勢，以為大陸方面的演習是在虛張聲勢。

總編輯胡錫進19日則表示，大陸軍機如此大規模逼近台灣島，與它們飛到台灣本島上空只剩一步之遙，如果美台繼續升級官方勾連，「我們相信解放軍將有充分的意志試射巡航導彈飛越台灣島，派戰機飛臨台灣本島上空宣示主權。」

「台獨分子如果還不懸崖勒馬，等待他們的就是死路一條」，大陸軍事專家宋忠平也指出，解放軍此次演習的密集度極高，而且都是實戰性、針對性的演習，這是在為加強軍事鬥爭做準備，可以隨時把演習轉化為軍事行動以解決台灣問題。

除此之外，大陸民間「武統」情緒也日益高漲。不少微博網友紛紛表示，「放棄幻想，準備戰鬥」、「希望來真的」、「趕緊打吧，反正今年我的生意虧本，如果今年解放台灣，明年就重建台灣，說不定明年我的生意就好起來了」、「快點解放台灣吧，等不及了」。

不過也有人認為，「說實話，我聽的耳朵都有繭了」、「唉，能不打還是最好別打，有這個錢把那6億月入一千的人好好照顧一下也好啊」。