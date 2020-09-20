美國務次卿柯拉克訪台　馬英九：沒實質談判蠻可惜的

▲前總統馬英九。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪團19日離台，前總統馬英九20日受訪時談到柯拉克此次訪台，表示沒有看到任何實質談判，覺得蠻可惜的，他也認為，兩岸關係的緊張跟美方是連帶的，「美方來的人層級越高，情勢就越緊張。」

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率領的訪團，已於月19日下午搭乘專機返回美國，結束短短不到3天的訪問行程。外交部昨表示，柯拉克一行停留時間雖然不到48小時，但但充分與我國政府高層官員與各界人士，就多項議題交換意見，相關部會將持續與美方攜手合作，強化台美緊密經濟連結。

不過，馬英九20日上午出席2020年宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，受訪時被問到此次柯拉克訪台時表示，到現在為止沒有看到任何實質的談判，覺得蠻可惜的。

在柯拉克訪台之際，中共軍機不斷擾台，對於兩岸關係是否緊張？馬英九則認為，兩岸關係的緊張跟美方是連帶的，「美方來的人層級越高，情勢就越緊張。」

其他人也看了這些...

►快訊／共軍今再派19架軍機擾台 空軍升空驅離「防空飛彈追監」

►美日台政要齊聚共機再現蹤 空軍廣播驅離嗆「一切後果自負」

►籲對岸節制！國防部1分29秒影片秀肌肉：挑釁、威脅動搖不了國軍



更多熱門新聞...

►擾台「轟六K戰機」近距離高清！照片原始密碼曝 意外揭台空軍訊息

►快訊／共軍上午派18架軍機擾台 國防部戰機升空「防空飛彈追監」

►共軍台海實戰演練 府：無益中國國際形象「應該自我克制」

►振興一下我們的美麗