10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一名10歲男童，28日中午走在粉寮路、東林路口時，突然起跑穿越馬路，卻沒注意到號誌轉為綠燈，當場被一名機車騎士給撞飛，而騎士也摔車，造成雙方多處擦挫傷；根據警方統計，今年截至8月底就發生了121名學童被撞，並造成1名學童死亡，而最大宗的肇事主因就是「違規穿越馬路」。

▲林口男童起跑穿越馬路遭騎士撞飛。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據後方車輛的行車紀錄影像，28日中午12時許王姓男童背著書包，走在人行道上準備過馬路，先是多次朝後方來車查看，卻沒有注意到號誌已經轉為綠燈了，儘管斑馬線就在幾步路外而已，他卻突然起跑往前猛衝，從貨車車尾竄出；男童右方綠燈起步的黃姓騎士視線被貨車遮蔽，等到發現男童時已來不及，將男童撞飛到半空，而騎士自己也慘摔倒地。

警方初步調查王姓孩童未發現燈號轉換，突往對向馬路衝出，而黃姓機車駕駛無酒駕，騎乘機車行經東林與粉寮路口沿東林路執行時，視野受迎面駛來之小貨車遮蔽，未能預見孩童突加速穿越道路，致閃避不急，雙方多處擦挫傷，經緊急送醫治療後，幸無大礙且意識清楚。

▼男童距離斑馬線不到一公尺，卻突然起跑穿越馬路。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據統計資料，2019年共發生204件學童車禍案件，造成194傷；而今年截至八月也有121件，造成113人受傷、1人死亡，而其中最主要的原因就是違規穿越馬路。

林口警呼籲，開學在即，幼童行經馬路應有大人陪同，孩童則應強化道路安全觀念，馬路如虎口，行人穿越馬路務必遵守交通規則，切勿任意穿越，駕駛行經路口應放慢車速並注意停看聽，確實禮讓行人，確保用路人生命財產安全。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」 女友爆頭慘死、男昏迷

►一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》 求「正名」助出戰韓國

►跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛 騎士恐賠到脫褲